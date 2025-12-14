País Elecciones 2025

Lipigas denuncia a Fiscalía uso no autorizado de su aplicación con mensajes a favor de Kast

Por CNN Chile

14.12.2025 / 11:58

{alt}

La empresa interpuso la acción legal ante la Fiscalía Oriente y el Servicio Electoral por la vulneración de su aplicación.

En el contexto de la segunda vuelta presidencial de este 14 de diciembre, se dio a conocer una llamativa situación relacionada con la empresa Lipigas.

Esto porque -durante horas de la mañana- distintos usuarios que tenían descargada una aplicación de la empresa denunciaron que les llegó una notificación llamando a votar por el candidato José Antonio Kast (Republicano).

Respecto a estos hechos, Lipigas ya había asegurado en horas de la mañana que “la madrugada de hoy se detectó un acceso no autorizado al sistema de notificaciones de LipiApp, desde donde se difundió un mensaje ajeno a la compañía. Reiteramos que Lipigas no interviene ni se pronuncia sobre asuntos políticos, en línea con sus principios y su rol como empresa de servicio (…) el incidente fue contenido inmediatamente una vez detectado y se activaron los protocolos de seguridad correspondientes. Lamentamos lo ocurrido“.

Posterioremente, la compañía dio a conocer que realizó una denuncia penal ante la Fiscalía Oriente y el Servel en relación con el acceso no autorizado al sistema de notificaciones de LipiApp.

DESTACAMOS

País Con el perro roba empanadas, Gabriel Boric y los conductores de CNN Chile: Decide Chile lanza juego por la segunda vuelta presidencial

LO ÚLTIMO

País Segunda vuelta presidencial: Ministerio del Trabajo recuerda que empleados tienen al menos 3 horas para ejercer su voto
"Todos saben que no soy comunista": Leonardo Farkas desliza su preferencia presidencial tras votar en segunda vuelta
Multas por no votar: ¿Cómo excusarme hoy en Comisaría Virtual antes del término de las elecciones?
Servel estima que primeros resultados de la segunda vuelta presidencial se conocerán pasadas las 19:00 horas
Una niña de 12 años y un rabino entre las víctimas del tiroteo en playa Bondi en Australia
Carabineros descarta presencia de bomba en local de votación de Valparaíso: “Se realizó una revisión extrema”