La voltereta de Quiroz: Afirma que PGU no se verá afectada pese a emitir oficio donde recomendaba recortar fondos

Sigue la polémica en torno al oficio emanado por el Ministerio de Hacienda que recomienda “ajustar presupuestariamente” o “descontinuar” una serie de programas para poder reducir costos del Estado.

El último de ellos fue la Pensión Garantizada Universal, mejor conocida por PGU, programa que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sugirió recortar fondos a través de un oficio.

La Tercera informó, que en el caso del ministerio del Trabajo, para ciumplir el 15% de recortes, se sugiere el fin de ciertos programas relativos a aportes y bonos, como el familiar permanente, el de invalidez, el de bodas de oro, de invierno, por hijo y, de forma general, se menciona a la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Undeterminación que va en la línea contraria a lo expresado por el mismo Presidente José Antonio Kast que, en campaña, aseguró que no se tocaría la PGU y a lo dicho ayer, en visita a la Región de O’Higgins, respecto a que no se tocarían beneficios sociales.

Sin embargo, hoy Quiroz habló con la prensa y, echó pie atrás a lo que el mismo planteó mediante oficios.

“No hay recorte en ningún beneficio de ningún pensionado”, dijo. Y agregó: “Lo que pasa es que técnicamente en todos los programas, todos hay que analizarlos, sobre todo si ha habido algunos hallazgos. Y si hay hallazgos, y en este caso puede haber habido algunos que o eran en poder de la autoridad administrativa, que entonces hemos estado mirando el problema, estamos revisando todo, esos hallazgos hay que mirarlos porque pudiese haber, tal vez, gente que tuvo eso y que no debería tenerlo al tenor de la ley”, añadió.

“Quiero volver a decir, las personas que tienen el beneficio de la PGU obtenido como corresponde en la ley no se les va a afectar en absoluto”, cerró.

*Nota de la redacción: En un principio se mencionaba “eliminar” el programa, lo que es incorrecto. Por lo mismo, se corrigió de inmediato por el término “recortar fondos”.