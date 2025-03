La dura crítica de Franco Parisi a Evelyn Matthei por no entregar su tesis universitaria: “¿No había más papel para escribirla de nuevo?

En 2013 Matthei sinceró el tema y contó que no pudo terminar su carrera, ya que no entregó la tesis debido a un robo.

Franco Parisi va por su tercera aventura presidencial. El líder y fundador del Partido de la Gente (PDG) oficializó una nueva candidatura con miras a llegar a La Moneda.

En ese sentido -en entrevista con El Mercurio– Parisi realizó duros cuestionamientos a sus contendientes, apuntando principalmente a dos de ellos: Evelyn Matthei (Chile Vamos) y Carolina Tohá (PPD).

En el caso de la exalcaldesa de Providencia, Parisi fue más duro y la criticó duramente por no terminar su carrera universitaria.

En 2013, en una entrevista con Radio Cooperativa, Matthei sinceró el tema y contó cómo es que al final no pudo entregar su tesis universitaria debido a un robo.

“Yo no soy ingeniero comercial, soy licenciada en Economía. Yo di el examen de grado, saqué el premio a la mejor egresada, pero tenía lista la memoria y nos robaron las maletas donde estaba la memoria de doctorado de mi marido y de Ingeniería Comercial mía. Estábamos trabajando en Estados Unidos y la verdad es que ni él es doctorado ni yo soy ingeniera comercial. Fue un drama familiar terrible. No soy ingeniero comercial porque hice la memoria, pero no la presenté”, afirmó la también exministra de Estado.

Una explicación que no dejó conforme a Parisi, quien criticó duramente a Matthei por ese tema.

“Dicen que a Matthei le robaron la tesis, ¿pero no había más papel para escribirla de nuevo? Y la señora Tohá tampoco terminó derecho”, aseguró en la entrevista con El Mercurio.