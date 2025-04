La curiosa reflexión de Gonzalo Winter sobre Shingeki No Kyojin: “Tiene harto parecido a la política chilena”

Gonzalo Winter fue a una actividad y recibió de regalo un tomo del manga, frente a lo cual se mostró sorprendido por la forma de presentación (es tradicional y sabido que en la cultura japonesa se lee de derecha a izquierda).

Una curiosa reflexión realizó el candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter respecto al famoso manga y animé Shingeki No Kyojin (Attack on Titan).

El popular manga y animé ya terminado, aborda la historia de Eren Yeager, quien vive al interior de una ciudadela rodada por muros debido a la existencia de titanes que comen personas y que jura “destruirlos a todos” luego de que uno de ellos se comiera a su mamá.

La historia de la popular obra, durante el paso de sus temporadas aborda diversas temáticas sociales, de golpes de Estado internos, xenofobia, entre otros.

Bueno, Gonzalo Winter fue a una actividad y recibió de regalo un tomo del manga, frente a lo cual se mostró sorprendido por la forma de presentación (es tradicional y sabido que en la cultura japonesa se lee de derecha a izquierda).

“La verdad es que siempre ando con libros de historia encima, pero en una actividad me regalaron un manga… y no cualquier manga: el de Shingeki (este es pre serie así que me enojo con los spoilers)”, indicó en su cuenta de Instagram.

El candidato presidencial del Frente Amplio, agregó que “el asunto manga es bien loco: se lee al revés, tiene un par de diálogos y viñetas esparcidas por todos lados, pero igual enganché, está bueno”.

Para posterior a eso, realizar una curiosa reflexión: “Igual, hallo que Shingeki y este manga tiene harto parecido a la política chilena”.