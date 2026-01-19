Kast evita hablar de “lentitud” tras críticas de alcaldes al Gobierno de Boric: “Enfoquémonos en la emergencia”

El Presidente electo además aseguró que deberá ser el Presidente Boric el que determine "si sus representantes en la zona estuvieron a la altura de la gravedad de la situación".

El Presidente electo, José Antonio Kast, se refirió a la emergencia por incendios forestales en las regiones de Ñuble y del Biobío, lo que ha motivado que se decrete Estado de Catástrofe en ambas regiones.

De momento, las autoridades han señalado que se han registrado 19 personas fallecidas, junto con miles de damnificados y también miles de hectáreas quemadas por el avance de las llamas.

En este contexto, Kast realizó una vocería este lunes en la que abordó la reunión que sostuvo con autoridades locales y con el Presidente Gabriel Boric durante este pasado domingo.

Junto con manifestar su disposición a colaborar con las autoridades del Ejecutivo, también fue consultado por las críticas de alcaldes a una presunta lentitud en la respuesta a la emergencia.

Consultado sobre esta situación, Kast aseguró que “ayer cuando nos reunimos con los gobernadores, alcaldes y parlamenterios, siempre señalamos que hay que mirar hacia adelante. Cerca de las 7 de la tarde habían pasado 24 horas aproximadamente desde que esto había comenzaado. El sábado a las 2 de la tarde no había noción de lo que iba a ocurrir“.

“Si nos detuviéramos solo en la rapidez o la lentitud, podríamos estar discutiendo mucho tiempo. Lo importante es que desde que el Presidente va a la zona y se reúne con las autoridades, recoge las inquietudes. Esperamos que se haya reaccionado rápidamente“, añadió.

En esa misma línea, aseguró que “más allá de ver quiénes actuaron debidamente o no, enfoquémonos en la emergencia y ya tendremos el momento oportuno para ver si alguien no cumplió como debía la acción que tenía que llevar adelante, y eso tendrá que evaluarlo el actual Presidente si toma alguna medida en concreto o no”.

Finalmente, Kast recalcó que “la autocrítica le corresponde a las actuales autoridades. Él tendrá que definir, en la conversación que tenga con los alcaldes, con los gobernadores, si sus representantes en la zona estuvieron a la altura de la gravedad de la situación. Todos podemos vernos enfrentados a tragedias o situaciones complejas. Nuestro país las ha vivido. Esperamos estar siempre lo mejor preparados, pero hay que considerar la violencia del fuego y del viento”.