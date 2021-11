Este jueves el candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, participó en el Encuentro Presidencial de las Startups, organizado por Simply Route. En la instancia, el abanderado de la derecha más dura atendió las dudas de los emprendedores nacionales.

Durante el evento, llamó la atención una de las consultas que hizo el presidenciable, respecto a si allí estaban presentes los encargados de la reconocida marca dedicada a la venta de productos de origen no animal, NotCo, tras lo cual aprovechó de dar sus impresiones respecto a la firma, consigna DF.

“Tengo un debate con ellos porque no pueden promocionar el NotMilk, eso no es leche. Nosotros necesitamos potenciar leche natural de vaca feliz que se alimenta en la pradera”, señaló el ex diputado.

Con estas declaraciones, el candidato del Partido Republicano se enmarca en la posición de la Asociación Gremial de Productores de Leche de la Región de los Ríos (Aproval), quienes levantaron una demanda contra NotCo por competencia desleal, debido a su producto.

Desde la organización, cuestionaron además a la marca de productos de origen vegetal por denostar la leche animal “como si se tratara de un alimento perjudicial para la salud“.

Asimismo, el gremio apuntó a la utilización de una vaca tachada en los envases del producto, para argumentar sus conclusiones respecto a la multimillonaria firma.

En agosto, The Not Company se convirtió en una Empresa Unicornio al alcanzar una valoración superior a los US$ 1 mil millones sin tener presencia previa en la Bolsa.