“Estoy seguro de que le ganaría”: Kast desafía a Bachelet tras últimos resultados en encuestas

Ambos líderes se posicionaron como competencia contra Matthei en consultas ciudadanas. De hecho, Criteria indicó que le siguen a la alcaldesa de Providencia (29%) en mención espontánea con un 13%.

“Estoy seguro de que le ganaría”. Con estas palabras, el líder del Partido Republicano (PLR) José Antonio Kast desafío a la expresidenta Michelle Bachelet ante los últimos resultados de distintas encuestas en donde se han posicionado como competidores para las elecciones presidenciales de 2025.

Tanto el exdiputado como la otrora mandataria se han destacado en los últimos dos meses como opciones para ejercer la Presidencia de la República. Esto tras la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien lleva tiempo encabezando el ranking.

El último sondeo lo publicó ayer Criteria, desde donde se reveló que, entre los consultados, la jefa comunal lidera el listado de menciones espontáneas (pregunta abierta) con un 26% y luego le siguen, ambos en segundo lugar, Kast y Bachelet con un 13%.

Los resultados han causado entusiasmo tanto en el oficialismo, como en los sectores más conservadores de la derecha.

¿Qué dijo Kast?

Este jueves, durante una actividad del Partido Republicano, se le consultó a Kast por los recientes resultados de las encuestas.

“Me encantaría competir con Michelle Bachelet, creo que ella tiene que dar bastantes respuestas al país”, comentó, en primera instancia.

Y, bajo ese punto, indicó que, como país, “si vemos lo que hoy día ocurre en temas de seguridad, en temas de gestión y nos remontamos al origen de las malas políticas en Chile, siempre nos vamos a encontrar con un denominador común, que es Michelle Bachelet. Si hablamos de crecimiento, tema de impuestos, si hablamos de crisis de educación, ley de educación, si hablamos de temas de empleo, en el área de concesiones, de hospitales. En el área que ustedes analicen, siempre nos vamos a encontrar con una misma causa que se da en alguno de los dos gobiernos de Michelle Bachelet”.

“Por lo tanto, yo creo que es bueno que ella defina hoy día, que ya es la candidata de un gran sector del Gobierno y me encantaría competir con ella. De hecho, soy el único de los que aparece en esas encuestas, si no me equivoco, que no ha competido con ella. Así que sería un tremendo desafío poder competir juntos”, añadió.

Incluso, aseguró: “Estoy seguro de que le ganaría a Michelle Bachelet”.

Finalmente, se le preguntó nuevamente sobre la posibilidad de hacer unas elecciones primarias en la derecha para definir un candidato único.

“Hay una primaria que realizará seguramente Chile Vamos y nosotros iremos a una primera vuelta. A mí me ha tocado encabezar dos veces una elección en primera vuelta, una vez fui derrotado, y apoyé lealmente a quien ganó. En una segunda ocasión gané, y no conté con el apoyo del candidato de Chile Vamos. Sí, con los partidos de Chile Vamos, para hacer la distinción claramente. Por lo tanto, nosotros tenemos un objetivo claro, que es derrotar a la izquierda”, respondió.