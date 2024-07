Kaiser responde a Boric tras críticas por sus dichos en caso Putre: “No le reconozco autoridad moral”

El parlamentario también defendió su trabajo en la comisión investigadora de la Cámara, asegurando que su objetivo es llegar a conclusiones fundadas y llevarlas a la Fiscalía, no evitar las preguntas difíciles.

Romy Vargas, madre del soldado conscripto fallecido en Putre, Franco Vargas, reveló este martes que recibió una llamada del presidente Gabriel Boric tras la polémica generada por los dichos del diputado Johannes Kaiser (IND-exrepublicano) insinuando el consumo de drogas como posible razón de la muerte del joven de 19 años.

Los comentarios surgieron durante una sesión de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, instancia de la que Romy Vargas se retiró evidentemente molesta.

Lee también: Apuntó a consumo de drogas: Madre de Franco Vargas abandonó sesión tras comentarios de Kaiser por Caso Putre

En ese contexto, la madre del joven solado aseguró, en conversación con La Voz de los que Sobran, que el mandatario le manifestó tranquilidad, indicando “que me apoyaba mucho de estos tipos descriteriados que vienen a ofender la memoria de mi hijo. Quería saber cómo estaba, si estaba bien, porque había visto la comisión y que me apoyaba al 100, que siempre iba a haber gente descriteriada como Kaiser”.

Tras esto y durante una transmisión a través de redes sociales, el diputado Kaiser arremetió contra el jefe de Estado, desconociendo su “autoridad” para hacer este tipo de comentarios.

Lee también: Mamá de Franco Vargas condena dichos de Kaiser y anuncia posibles acciones legales: “No tiene decencia ni conciencia moral”

“No me vengan a presionar para no hacer mi trabajo, ni emocional ni legalmente, porque me importa un cuesco, porque voy a hacer mi trabajo y voy a llegar al fondo de esto, llegar a las causas que llevaron a que Franco haya fallecido“, indicó.

En esa línea, Kaiser agregó que “una vez que lleguemos a conclusiones fundadas, las podemos llevar a la opinión pública y a la Fiscalía, eso es el sentido de una comisión investigadora. No es un lugar en donde uno pueda pretender que no se hagan las preguntas, incluso las más duras, que existen, porque, sino se desvirtúa la instancia”.

Y “al presidente de la República no le reconozco autoridad moral, psicológica ni mucho menos intelectual para venir a tratarme de descriteriado”, sostuvo el parlamentario.