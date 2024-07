Mamá de Franco Vargas condena dichos de Kaiser y anuncia posibles acciones legales: “No tiene decencia ni conciencia moral”

En una polémica intervención durante la sesión de la comisión investigadora del caso, Kaiser también mencionó el sedentarismo y las vacunas contra el COVID-19 como factores que podrían haber influido en el estado de salud de los conscriptos.

Romy Vargas, madre del soldado conscripto Franco Vargas, fallecido durante un entrenamiento militar en Putre, se refirió este lunes a los cuestionamientos del diputado Johannes Kaiser (IND-exrepublicano), quien insinuó un posible consumo de drogas como una de las causas de la muerte del joven de 19 años.

¿Qué dijo Johannes Kaiser?

“Hay una serie de elementos que en la discusión no se han tomado en cuenta; ¿Cuántos conscriptos habían fallecido antes en circunstancias similares? Eso significaría que efectivamente hubiese sido la marcha o la decisión que (el Ejército) tomó la responsable del fallecimiento (de Vargas)”, afirmó el parlamentario.

Tras esto, el diputado cuestionó el estado físico de los conscriptos actuales, señalando factores como el sedentarismo y el consumo de drogas.

“Se han hecho el chequeo del estado físico de todos los conscriptos. No nos equivoquemos, ha cambiado el estado físico de los conscriptos que han llegado a las Fuerzas Armadas en razón de una serie de situaciones que se dan en la vida civil; mayor sedentarismo y el consumo de drogas, que está muy generalizado en nuestra juventud”, añadió.

El diputado también mencionó la posibilidad de que las vacunas contra el COVID-19 pudieran haber causado problemas cardíacos en los jóvenes.

“Sabemos, de otros países y ejércitos, que tenemos un número no menor de personas, jóvenes, lesionados al miocardio en razón de las vacunas COVID-19”, dijo.

En ese momento, la diputada e integrante de la comisión, Claudia Mix (Comunes) interrumpió a Kaiser, mientras Romy Vargas, madre de Franco Vargas, salía visiblemente molesta de la sesión, apuntándolo antes de retirarse.

La transmisión solo captó el audio del diputado Kaiser, quien calificó las acciones de Mix y Vargas como un “escándalo”.

La respuesta de Romy Vargas

Tras el episodio, Romy Vargas ofreció un punto de prensa, en el que condenó los dichos del parlamentario, descartando categóricamente que su hijo hubiese consumido algún tipo de sustancia ilícita en vida.

“Aquí no se va a permitir que se insinúe que mi hijo consumía drogas, porque eso es totalmente falso. No voy a permitir que la gente que quiere defender a los militares vengan a decir que es culpa de los chicos“, sostuvo.

Asimismo, Vargas denunció que “esto es un rumor que salió del regimiento, porque los militares están desesperados inventando que los chicos tienen una app o salen a comprar derechamente drogas porque quieren salvarse, no quieren asumir su responsabilidad”.

“Ahora que venga un diputado sin siquiera tener una fuente fiable o algún examen a decir que mi hijo podría ser consumidor de drogas, no loo voy a permitir. No puede andar diciendo eso para defender a los militares, no puede llegar a esa bajeza tan asquerosa, no tiene decencia ni conciencia moral”, aseguró.

Además, indició que seguirá participando en las sesiones de la comisión investigadora, ya que “es una lucha que estoy dando por Franco“.

Finalmente, anunció que evaluará acciones legales en contra de Kaiser, “porque no puede venir y llenarse la boca y menos en una comisión. Es un mentiroso”.