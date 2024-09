Juventud del Partido Republicano “celebra” el golpe de Estado: “Chile necesitaba derrocar al gobierno ilegítimo de la UP”

En el registro, la agrupación asegura que las “instituciones de la República denunciaron la ilegitimidad del gobierno de Allende. Y los chilenos clamaron popularmente por una salida, que fue dada por las Fuerzas Armadas el 11 de septiembre”.

En un video publicado la medianoche de este 11 de septiembre, la Juventud Republicana, rama de las juventudes del Partido Republicano, “celebró” el golpe de Estado de 1973 encabezado por Augusto Pinochet.

“Como Juventud Republicana celebramos el actuar de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública el 11 de septiembre de 1973”, parten señalando en el registro de poco más de un minuto de duración.

¿Qué dijeron desde la Juventud del Partido Republicano?

En el video, Vicente Martínez, presidente de la Juventud Republicana y candidato a concejal, menciona que “en otro aniversario creemos indispensable mirar y comprender la historia política de nuestro país. Sin complejos, para poder prepararnos para el futuro”.

Luego, otros jóvenes, algunos de los cuales también postulan a cargos en las elecciones de octubre, entregan diversos mensajes. “La crisis social, política y económica era una realidad en 1973. Y los responsables directos de esta crisis tienen nombre y apellido: Salvador Allende y sus socios de la Unidad Popular”, afirmaron.

En esta línea, también aseguraron que las “instituciones de la República denunciaron la ilegitimidad del gobierno de Allende. Y los chilenos clamaron popularmente por una salida, que fue dada por las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública esa mañana del 11 de septiembre” de 1973.

“Chile no merecía sucumbir ante el totalitarismo y necesitaba derrocar al gobierno ilegítimo de la Unidad Popular”, complementaron.

Finalmente, señalaron que, si bien el triunfo del rechazo a la nueva Constitución de octubre del 2022 fue “un triunfo”, el “octubrismo inspirado en la Unidad Popular no ha cambiado”.

“El 26 y 27 de octubre (día de las elecciones regionales y municipales) tenemos la opción de reemplazarlos. Queremos un solo Chile, grande y libre, con progreso y justicia. No más Allende, no más (Michelle) Bachelet, no más (Gabriel) Boric”, concluyen.

