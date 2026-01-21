Johannes Kaiser descarta que el PNL forme parte del gobierno de Kast: “No somos un partido de tercera categoría”

El diputado fue enfático en señalar que el PNL, conglomerado que preside, no aceptará cargos secundarios dentro de la nueva administración.

El diputado y presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, marcó distancia este miércoles del gobierno entrante de José Antonio Kast, al confirmar que su colectividad no tendrá ningún tipo de participación en el gabinete ni en las futuras designaciones de subsecretarías.

En declaraciones entregadas durante la mañana, Kaiser fue enfático en señalar que el PNL no aceptará cargos secundarios dentro de la nueva administración.

Según explicó, la posibilidad de integrarse al Ejecutivo quedó descartada tras una oferta que consideró insuficiente.

“Esa opción está cerrada”, afirmó en conversación con 24 Horas, aludiendo a la eventual incorporación del partido a niveles inferiores del gobierno.

El parlamentario cuestionó directamente la propuesta que, según relató, se limitaba a una sola subsecretaría entre las 40 disponibles.

A su juicio, aceptar ese tipo de cargos implicaría una pérdida de peso político para la colectividad.

“No somos un partido de tercera categoría. Las subsecretarías no permiten incidir en las decisiones relevantes”, sostuvo.

Asimismo, sostuvo: “Las subsecretarías son subsecretarías. Con el Ministerio de Minería nosotros no íbamos a estar dentro del comité político, y con la subsecretaría ya era una degradación más”,

Kaiser aseguró que el rol del PNL será el de un actor independiente, dispuesto a colaborar solo cuando existan coincidencias programáticas.

“Ellos gobiernan. Nosotros vamos a hacer lo que corresponde como partido que defiende los intereses de los ciudadanos. Cuando se pueda cooperar, se coopera”, indicó, criticando además lo que calificó como un “baile de máscaras” en la conformación del Ejecutivo.