Con aparición de Bruce Willis y una letra diferente: la increíble historia del boceto perdido del jingle del “NO”

Una versión inicial del emblemático hito del plebiscito muestra cómo los creativos de la campaña armaron la idea visual a partir de extractos de comerciales chilenos y extranjeros. Este viernes, en la víspera de los 36 años del triunfo del No, los protagonistas conversarán con CNN Chile sobre el contexto de este video histórico que sale por primera vez a la luz.

Con una chaqueta amarilla y en un mundo paralelo, Bruce Willis es protagonista de la campaña del NO. En el video, el entonces joven actor estadounidense baila al ritmo de la emblemática melodía que se convirtió en uno de los emblemas del plebiscito que negó la continuidad de la dictadura de Augusto Pinochet en 1988, aunque con una letra levemente distinta. Un registro histórico y que por 36 años había permanecido inédito, pero que cuenta un capítulo desconocido del camino a la elección del 5 de octubre.

El video, obtenido por Carolina Urrejola, periodista y directora de CNN Chile Radio, dura dos minutos y 18 segundos. El motivo de la aparición de Bruce Willis es simple: los creativos de la campaña compaginaron una primera versión del clip a partir de extractos de comerciales principalmente extranjeros. Así, varios momentos tienen la inspiración visual de un aviso publicitario de los jeans Levi’s filmado en 1984 en Estados Unidos: junto con el breve baile de Willis, aparece por ejemplo un grupo de jóvenes atrás de una camioneta Ford, que se traducirían luego en los niños que cumplirían ese mismo rol en el video chileno. O un guitarrista a contraluz, que en este caso aparece tocando blues, pero que también se replicaría como una imagen “chilenizada” en el spot final.

Entre otros elementos utilizados y que CNN Chile logró hacer calzar en una revisión, aparecen comerciales internacionales de Coca Cola y Pepsi, de otras marcas como Kodak y de un esmalte de uñas, y también publicidades locales como un breve extracto de una tanda de Margarina Superior y otro del diario El Mercurio. También se aprecian extractos de momentos icónicos del spot, como la inspiración del joven de lentes que da vuelta la polera para mostrar el logo del “No”.

El inédito boceto del jingle del “NO”

La versión final del jingle del “NO”:

La conversación de Carolina Urrejola y Fernando Paulsen en CNN Radio sobre el inédito boceto del jingle del “NO”

Una letra más dura

Pero al mismo tiempo, el video revela un paso intermedio en la creación del famoso jingle musical. Desde hace años se conoce del debate interno en cuanto al tono de la campaña y de si debía centrarse en mensajes positivos -como la alegría y la esperanza- o denunciar frontalmente las violaciones a los derechos humanos e irregularidades del régimen militar. Un tema que no sólo fue abordado por obras como la película “No”, de Pablo Larraín (2012), sino que ha aparecido en publicaciones de prensa.

Hace 12 años, un reportaje de La Tercera contaba que las primeras aproximaciones apuntaban a un himno con letras más directas, y que tenía como idea que fuera interpretado por Francisco Sazo, vocalista de Congreso. “No más genocidas/ no más dictadura/ no más detenidos desaparecidos”, era la inspiración que daba vuelta, según contaba entonces Sergio Bravo, quien tuvo la misión de crear la letra. “Yo empecé a escribir desde el dolor. El sustento más primitivo de este tema era el sufrimiento (…) Pero cuando Eugenio García (director de la campaña) me puso como base la frase ‘Chile, la alegría ya viene’, comencé a trabajar sobre otra idea y pensé que eso era realmente el espíritu de lo que quería expresar”, decía Bravo a La Tercera.

Y aunque el boceto revelado por CNN Chile tiene prácticamente la música definitiva del jingle, el video revela que hubo al menos otra versión antes de la letra final, con contenido que comenzaba de manera más directa. “Porque siento el pan amargo/si no tengo libertad/Porque creo que el exilio/es una forma de matar”, decían los primeros versos de la canción. Recién después de ellos aparece el que terminaría siendo la apertura del jingle: “Porque digan lo que digan/yo soy libre de pensar”.

También, en este punto aún no están presentes frases que aparecen en el video definitivo, como la que llamaba a respaldar el No “porque nace el arcoiris/después de la tempestad”, “porque sin la dictadura/la alegría va a llegar” o “porque pienso en el futuro”, además de incorporar ideas como el concepto de “dignidad” y el de pedir “un Chile para todos”.

Hay elementos que permanecieron desde esta propuesta hasta la versión final, como la apertura y cierre con el “Chile, la alegría ya viene”, y el “Vamos a decir que NO” en el estribillo. Pero incluso en esta parte, los énfasis y las palabras cambiaron. En el boceto, se llamaba a decir que NO “a la muerte y el dolor”, “a la injusta desigualdad” y “porque quiero respirar”; en el jingle definitivo, estos llamados fueron reemplazados por otros más amplios e inclusivos, como “con la fuerza de mi voz”, “yo lo canto sin temor” y “todos juntos a triunfar. Eso sí, se mantuvo el último verso, que pedía apoyar al NO “por la vida y por la paz”.

¿Cuál es la historia y la trama detrás de este video? ¿Cómo se obtuvo y qué recuerdan sus protagonistas en la víspera de un nuevo aniversario del triunfo del NO? Estas preguntas serán respondidas la noche de este viernes en un reportaje especial de CNN Chile.