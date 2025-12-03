Jara fija su línea migratoria: Identificación total de irregulares y sin regularización para quienes ingresaron “por la ventana”

En medio del Debate ARCHI, la candidata presidencial del pacto oficialista afirmó que Chile debe identificar al universo completo de personas en situación irregular y descartó una regularización para quienes ingresaron por pasos no habilitados. También propuso acelerar la entrega de documentos vía Bolivia para facilitar el retorno de migrantes venezolanos sin identificación.

En el Debate ARCHI 2025, la candidata presidencial Jeannette Jara expuso sus definiciones en políticas migratorias frente a un escenario marcado por el balotaje del 14 de diciembre.

Consultada durante la ronda inicial de preguntas por el caso de migrantes venezolanos que desean regresar a su país, pero enfrentan el bloqueo en la frontera con Perú por falta de documentos, Jara señaló que la crisis en Venezuela “ha provocado un enorme daño a la región” y afirmó que Chile debe facilitar el retorno de quienes quieran volver.

Aun así, reconoció que existe un obstáculo inmediato: “Chile no puede dejar salir a personas sin identificar y Perú no permite el ingreso sin documentos”.

Ante esa situación, la candidata sostuvo que la vía disponible es agilizar la obtención de documentos mediante Bolivia, mecanismo que —según explicó— ya está contemplado en los acuerdos vigentes. Planteó que el proceso debe ampliarse: “Hay que hacerlo de manera más masiva”.

Viabilidad del plan y oportunismo en debate por la migración

La discusión avanzó hacia la situación de los migrantes irregulares. Jara respondió a la propuesta de su contendor, quien ha prometido expulsar a todo el universo de personas sin estatus legal: “No me parece que la migración se utilice como un tema electoral ni que se generen tensiones con otros países”.

A eso añadió un cálculo para cuestionar la viabilidad del plan adversario: “Si se expulsaran 100 personas diarias en un avión, los 330 mil migrantes saldrían del país en nueve años más”.

Consultada por su propio plan, Jara insistió en que el primer paso es identificar al total de personas en situación irregular, cifra que estimó en más de 330 mil. “Hay que empadronar a todos porque no sabemos quiénes son, si trabajan, si tienen antecedentes penales o si forman parte de una familia en Chile”.

Al ser emplazada con el dato oficial de que 182 mil ya cuentan con empadronamiento biométrico —según el Servicio Nacional de Migraciones—, Jara aseguró que se trata de universos distintos y defendió su postura de no ofrecer una regularización amplia:

“No podemos regularizar en Chile a gente que entró por la ventana. Si la solución es que entren por la ventana para que después vuelvan por la puerta, eso se transforma en una puerta giratoria en la frontera”.