Jean Pierre Matus confirma mensaje de Whatsapp agradeciendo a Luis Hermosilla tras su designación en la Corte Suprema

El ministro del máximo tribunal refrendó la veracidad del intercambio con el abogado cuatro días después de su ratificación por el Senado. De todas formas, aseguró que no hubo "influencia indebida".

“Varios días después de confirmada mi nominación le agradezco por haberme escuchado y recibido mis antecedentes”.

Con estas palabras, y en una respuesta por escrito a Ex-Ante, el ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus confirmó este viernes la veracidad de las conversaciones por Whatsapp con el abogado Luis Hermosilla dadas a conocer más temprano por el medio Interferencia.

En el diálogo central, fechado el 2 de octubre de 2021 -es decir, cuatro días después de ser ratificado por el Senado como ministro del máximo tribunal-, Matus le señala textualmente a Hermosilla: “Hola. Entre tanta felicitación se me había olvidado darte las gracias por todo. Pero nunca es tarde. ¡Muchas gracias y un abrazo!”.

En su respuesta, Hermosilla deja entrever que habría hecho gestiones para apoyar el nombramiento. “Un día deberíamos conversar sobre el fenómeno que esto produjo y que tuvimos que dar una pelea feroz para el éxito“, le plantea.

Las versiones de Matus sobre los chats

En marzo pasado, Matus dio al diario La Tercera una respuesta taxativa, de la que se entendía que no existían conversaciones suyas por Whatsapp con Hermosilla: “Quiero dejar en claro que yo no le escribí al señor Hermosilla, no mantengo con él chats por escrito. Como usted ve en la publicación de Ciper, no aparece ningún chat mío porque no hay”, dijo el 26 de ese mes.

Luego de que Ciper Chile publicara el pasado 21 de agosto intercambios vía Whatsapp entre Matus y Hermosilla, el ministro de la Corte Suprema buscó precisar sus dichos. “Cuando dije que no tenía chats con Hermosilla, me refería a que no existían comunicaciones relacionadas con los nombramientos. Pude haber sido más preciso en mi respuesta“, señaló el martes 27 de este mes a Mónica Rincón en CNN Prime.

Este viernes, Matus reconoció a Ex-Ante la existencia de chats en que agradece a Hermosilla tras su nombramiento, pero afirmó: “No le pedí gestiones a mi favor, y desconozco que las hubiese hecho. Solo lo puse al tanto de los antecedentes, dada su cercanía con el Presidente Piñera, quien tenía que proponer uno de los nombres de esa quina al Senado’”.

“El tono enérgico en que he desmentido la existencia de chats pidiéndole favores o influencia indebida al Sr. Hermosilla, son una respuesta al titular que me atribuía tales conductas”, cerró Matus.