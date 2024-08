Matus por cuestionamientos a nombramientos en el Poder Judicial: “Yo no soy responsable del desprestigio de la Corte Suprema”

El ministro de la Segunda Sala de la Corte Suprema abordó en CNN Prime su relación laboral con el exministro Andrés Chadwick y el proceso de investigación que está cursando la Comisión de Ética del máximo tribunal.

Jean Pierre Matus, ministro de la Segunda Sala de la Corte Suprema, abordó en CNN Prime su relación con el exministro del Interior Andrés Chadwick y con Luis Hermosilla, abogado que enfrenta una audiencia de formalización en el denominado Caso Audios.

Consultado por el pago de 14 millones de pesos en la defensa de Chadwick durante la acusación constitucional que enfrentó cuando estaba a cargo de la cartera del Interior, Matus señaló: “Es un beneficio recibido por un trabajo, un pago“.

“Con independencia de la valoración que se pueda hacer del trabajo profesional de un abogado, los honorarios se fijan entre las personas, el abogado y el cliente”, afirmó. Respecto a sus labores, aclaró que no profundizará en detalles porque es un “secreto profesional”.

Cuando se le preguntó si boleteó esos servicios por los cuales recibió los 14 millones de pesos, respondió: “Yo entiendo que se emitió una factura de mi sociedad”.

—¿Y a nombre de quién? ¿De Andrés Chadwick o de Luis Hermosilla?

—Tendría que revisarlo.

—¿Cuándo se emitió esa factura?

—Supongo que en la fecha del pago, por ahí.

En ese contexto, Matus aclaró que debido a su puesto en la Suprema: “Esa sociedad está sin movimiento y yo no tengo acceso a la postulación electrónica, pero lo averiguaré en su oportunidad”.

“Yo no soy responsable del desprestigio de la Corte Suprema”

El proceso de nombramiento en la Corte Suprema “no fue una carrera corrida“, subrayó Matus, quien recordó que el exministro de Justicia Hernán Larraín “ha dicho en todos los tonos que el señor Hermosilla no intervino en este nombramiento”.

Consultado por las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien en Tolerancia Cero de CNN Chile afirmó que se encuentra en una situación compleja, y si considera que este episodio ha afectado el prestigio de la Corte Suprema, Matus respondió: “Evidentemente que ha afectado mi propio prestigio; la pregunta que me hace usted, las cosas que salen en la prensa, en fin. Pero esto ya había sucedido; este ataque personal, este aparente desprestigio, ya había ocurrido cuando fue mi nominación. Ya hubo una campaña anterior sobre esta materia”, recordó.

En ese contexto, mencionó la reunión que realizó el máximo tribunal en la que se reconoció que había problemas en la opacidad de los nombramientos: “No se me hizo ningún reproche y los antecedentes son los mismos que hasta ahora. Aparecieron otros casos en los que no sabremos, no voy a imputar a nadie, pero aparecían chats de personas que pedían nombramientos y otro tipo de cosas; nada de eso hay respecto de mí. Entonces, se abrió la investigación, les dije ‘a los colegas que estaban equivocados’. No estaba sujeto a estas reglas cuando fue mi nombramiento. Estoy esperando que termine mi procedimiento”, sostuvo.

Cabe mencionar que actualmente el ministro Matus enfrenta una investigación en la Comisión de Ética de la Suprema por eventuales irregularidades en su nombramiento.

“No creo estar en una situación más compleja que otros casos en los que hay investigaciones penales. Yo no soy responsable del desprestigio de la Corte Suprema”, concluyó.