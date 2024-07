Javier Macaya afirma que denunciantes por abusos sexuales de su padre “no son las nietas”

El senador y presidente de la UDI también apuntó en contra de la ministra Antonia Orellana, a quien acusó de "decir cosas falsas respecto a este caso".

Este lunes, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, se refirió a la condena por abuso sexual que pesa sobre su padre, Eduardo Macaya, y aseguró que las denunciantes “no son sus nietas, es una persona ajena a la familia”.

El pasado viernes 19 de julio, el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando sentenció a Eduardo Macaya a seis años de presidio tras condenarlo por dos delitos consumados de abuso sexual contra menores de edad.

¿Qué dijo Javier Macaya?

En conversación con Radio Pauta, el parlamentario afirmó que no existe parentesco entre su padre y las víctimas. “Mi familia está súper unida detrás de este tema, absolutamente unida (…). Las acusaciones que se hacen no son de una persona de mi familia”, sostuvo.

“No son las nietas”, dijo Macaya, quien insistió en que es una persona “ajena a la familia que yo asumo y entiendo, porque conozco el caso y las razones por las que lo hace (…), pero reitero, yo soy súper respetuoso de la labor que tiene que hacer el Poder Judicial, pero tajantemente le digo que no, no es así”.

El timonel de la UDI también cuestionó a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien en CNN Chile Radio abordó el caso. “He escuchado a la ministra Orellana diciendo cosas que son falsas respecto a este caso (…). Eso puede vulnerar los derechos específicos de los niños”.

“Todo el mundo habla con una liviandad (…). La persona que hace esta denuncia no es una de mi familia, y tampoco puedo estar entregando detalles de situaciones que no tienen que ver con el caso y no debieran ser de interés público, porque hay menores involucrados”, agregó.