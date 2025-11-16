Jara y Matthei se imponen: Primeros resultados oficiales del voto en el extranjero

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
Por tercera vez, los chilenos residentes en el exterior participaron en una elección presidencial, y ya fueron publicados los primeros datos oficiales del Servel, con 222 mesas escrutadas de un total de 427 (51,99%).
Con el cierre de las mesas en los cinco continentes y ya hay un primer cómputo oficial del Servicio Electoral (Servel) del voto chileno en el extranjero en las Elecciones Presidenciales 2025.
Según las cifras consolidadas, la candidata oficialista Jeannette Jara se impuso entre los chilenos y chilenas que residen fuera del país, concentrando la primera mayoría a nivel global, seguida por Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser con diferencias que varían según la región y el país de residencia.
De acuerdo al padrón del Servel, este año estaban habilitadas más de 160 mil personas para sufragar desde el exterior, distribuidas a lo largo 427 mesas en alrededor de 60 países.
Hasta el momento, se cuentan 222 mesas escrutadas de un total de 427 mesas, correspondiente al 51,99% .
A diferencia de lo que ocurre en Chile, donde el voto es obligatorio, el sufragio en el extranjero es voluntario y se limita a elecciones presidenciales (primera y segunda vuelta) y plebiscitos nacionales.
Estas son las terceras presidenciales en que se agregan al conteo, luego de los comicios de 2017 y 2021.
1 FRANCO PARISI FERNANDEZ 2 2,27%
2 JEANNETTE JARA ROMAN 16 18,18%
3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO 1 1,14%
4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN 15 17,05%
5 JOSE ANTONIO KAST RIST 19 21,59%
6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI 0 0,00%
7 EVELYN MATTHEI FORNET 28 31,82%
8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL 7 7,95%
1 FRANCO PARISI FERNANDEZ 5 3,29%
2 JEANNETTE JARA ROMAN 56 36,84%
3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO 1 0,66%
4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN 28 18,42%
5 JOSE ANTONIO KAST RIST 38 25,00%
6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI 0 0,00%
7 EVELYN MATTHEI FORNET 23 15,13%
8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL 1 0,66%
1 FRANCO PARISI FERNANDEZ 25 2,63%
2 JEANNETTE JARA ROMAN 286 30,14%
3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO 6 0,63%
4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN 167 17,60%
5 JOSE ANTONIO KAST RIST 226 23,81%
6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI 15 1,58%
7 EVELYN MATTHEI FORNET 203 21,39%
8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL 21 2,21%
1 FRANCO PARISI FERNANDEZ 478 1,74%
2 JEANNETTE JARA ROMAN 15.547 56,53%
3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO 209 0,76%
4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN 2.545 9,25%
5 JOSE ANTONIO KAST RIST 3.125 11,36%
6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI 265 0,96%
7 EVELYN MATTHEI FORNET 4.906 17,84%
8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL 425 1,55%
1 FRANCO PARISI FERNANDEZ 308 5,09%
2 JEANNETTE JARA ROMAN 3.052 50,40%
3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO 56 0,92%
4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN 892 14,73%
5 JOSE ANTONIO KAST RIST 778 12,85%
6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI 44 0,73%
7 EVELYN MATTHEI FORNET 814 13,44%
8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL 111 1,83%
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.