Durante esta jornada, el ex senador Pablo Longueira anunció que votará por la opción Apruebo en el plebiscito de octubre, pero también que buscará ser candidato a la constituyente por San Bernardo, además de competir por la presidencia de la UDI en diciembre.

“Veo un riesgo institucional. Hay muchos que quieren que el gobierno de Chile Vamos no termine su período. ¿O no les quedó claro que es eso lo que buscan los violentistas y la izquierda no democrática? Lo que buscan la noche del plebiscito es botar a Sebastián Piñera”, señaló el ex parlamentario para El Mercurio.

Tras esta decisión, el senador por la Región de Los Lagos, Iván Moreira, salió al paso de las reacciones por esta decisión. Si bien valoró la proactividad de Longueira, el parlamentario indicó que pretender presidir el conglomerado podría generar un “desorden interno”.

“Respetamos su análisis político, sus convicciones, su decisión de votar a favor del Apruebo, de ser un candidato a la constituyente, si es que gana el plebiscito, porque sería un buen aporte“, afirmó, agregando: “sin embargo, me parece que es un poquito mucho pretender ser candidato a la presidencia de nuestro partido porque eso va a generar un desorden interno”.

Además señaló que el candidato ideal para competir por la presidencia del timonel, es el senador Juan Antonio Coloma y cuestionó la administración de Jacqueline Van Rysselberghe.

“Hay un grado de consenso que la carta para dirigir en unidad el partido es el senador Juan Antonio Coloma”, señaló.

“Es el que nos da garantías de poder superar las divisiones y la mala conducción que lamentablemente hemos tenido en el último tiempo”, añadió.

Por otra parte, el parlamentario también se refirió a las candidaturas presidenciales de Evelyn Matthei y Joaquín Lavín.

“Las candidaturas presidenciales de Lavín y Matthei indudablemente potencian a la UDI y nos generan mayores expectativas de poder ganar la próxima elección presidencial”, afirmó.

“Sin embargo estas candidaturas tienen que nacer, tienen que competir sobre la base de propuestas, de propósitos, y no de divisiones y descalificaciones”, expresó.

Finalmente, el parlamentario indicó que “todo tiene que ser en base de la unidad”.