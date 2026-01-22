ISP emite alerta farmacéutica por antibiótico ampliamente utilizado en Chile

El instituto entregó detalles sobre la partida con el problema, cuyo uso debe ser suspendido.

El Instituto de Salud Pública emitió una Alerta Farmacéutica por un conocido antibiótico debido a la “presencia de una partícula extraña al interior de un frasco-ampolla”.

De acuerdo con el documento emitido ese jueves, se trata del medicamento “Ampicilina-Sulbactam polvo para solución inyectable 1,5 g” del laboratorio “Biosano S.A.“.

Detallaron que la partida con el problema corresponde a “estuche por 10 frascos-ampollas“, cuyo registro sanitario es “F-18178” de la serie “2412009” con vencimiento el “12/2027“.

Agregaron que la medida corresponde a un retiro voluntario e hicieron un llamado a suspender inmediatamente el uso de las unidades de este lote y seguir los procedimientos de retiro y devolución.

Según la National Library of Medicine (NIH), la ampicilina “es un medicamento usado para el manejo y tratamiento de ciertas infecciones bacterianas”. Pertenece a la clase de las penicilinas, desarrollándose para “superar el problema de la farmacorresistencia y ampliar la cobertura antimicrobiana de las penicilinas”.