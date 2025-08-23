Investigan intoxicación de estudiante por consumo de queque con marihuana en liceo de Coronel

La menor de primer año medio fue trasladada urgente al hospital San José tras presentar síntomas de intoxicación. La diputada Karen Medina solicitó información para verificar el cumplimiento de protocolos.

Una investigación se inició tras la intoxicación de una estudiante de primer año medio en el Liceo Yobilo de Coronel, Región del Bío Bío, luego de consumir un queque que contenía marihuana. El incidente ocurrió durante la tarde del martes 19 de agosto, aunque se dio a conocer en las últimas horas.

La alumna, cuya identidad se mantiene en reserva, fue trasladada de urgencia al hospital San José de Coronel tras presentar síntomas agudos de intoxicación. Según informaciones preliminares, la menor habría recibido el producto de una tercera persona, pero se desconoce el contexto exacto del consumo, según reportó Radio Bío Bío.

Acciones legales y protocolos

La diputada Karen Medina, integrante de la Comisión de Educación, anunció que oficiará al ente sostenedor del establecimiento para solicitar antecedentes detallados y verificar si se activaron los protocolos correspondientes ante este tipo de incidentes. El Servicio Local de Educación Pública Andalién Costa declinó referirse al caso cuando fue consultado por Radio Bío Bío.

Este episodio refleja los riesgos asociados al consumo inadvertido de cannabis en productos comestibles, especialmente en menores de edad.