Insólito: Banco de Chile cerró cuenta de ahorro de cliente porque lo declaró muerto

Por CNN Chile

07.01.2026 / 08:14

{alt}

Guillermo Whittle, de 76 años, detalla que la situación le generó una serie de problemas en su empresa y que nunca le había pasado algo similar.

Una llamativa situación se dio a conocer recientemente y que dice relación con un cliente del Banco de Chile, a quien le cerraron de forma unitaleral su cuenta de ahorro.

¿El motivo? La institución bancaria lo declaró como “muerto“.

Según la información entregada por LUN, en una carta recibida por Guillermo Whittle (76) con fecha del 3 de noviembre pasado, se le indicó a que “atendido que el Banco ha tomado conocimiento del fallecimiento del titular de la cuenta de ahorro (…) por medio de la presente informamos a usted que ponemos término al Contrato de Cuenta de Ahorro que se indica”.

“Adicionalmente, informamos a usted que con esta fecha hemos suspendido la disponibilidad para realizar giros o depósitos“, se agregó en la misiva.

El afectado señala que “está bien, tengo mis añitos, acabo de cumplir 76, pero sigo trabajando. Me dedico al área de los seguros, tengo una empresa, tengo empleados, así que sigo vivo”.

Respecto a las repercusiones que tuvo la situación, indicó que “desde que me llegó la carta, me han protestado dos cheques. Hace 52 años que tengo esta cuenta corriente y nunca me había pasado algo así”.

Luego de presentar un reclamo en la Superintendencia de Bancos, detalló que “ahí me dijeron que el banco tenía 15 días hábiles para responderme. El 3 de enero vencía ese plazo. Jamás me dieron una explicación. Esto me tiene enfermo. Presenté otro reclamo, pero aquella vez fui también a la radio a dar a conocer mi caso”.

Posteriormente a dicho episodio, señala que el banco se contactó con él y que “me dijeron que efectivamente habían cometido un error y que iban a estudiar algún tipo de reparación”.

A través de un comunicado, Banco de Chile informó que “lamenta la confusión generada por la carta recibida por el Sr. Guillermo Whittle. Tan pronto tuvimos conocimiento del caso, nuestro equipo de Atención al Cliente se contactó directamente con él para explicar la situación, ofrecer disculpas por los inconvenientes ocasionados y entregar una aclaración satisfactoria, la cual fue valorada y aceptada por el cliente”.

