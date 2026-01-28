INE proyecta que en 2036 la población en Chile dejará de crecer y comenzará una “disminución gradual”

Según el estudio del Instituto Nacional de Estadísticas, la población alcanzaría en 2035 un máximo de 20.643.490 habitantes. Sin embargo, a partir de 2036 comenzaría una “disminución gradual”, debido a la caída sostenida de la fecundidad.

Durante este miércoles, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) presentó los resultados del estudio Estimaciones y Proyecciones de Población Base 2024, que entrega un panorama actualizado sobre la evolución demográfica del país.

El informe considera a la población residente en Chile entre 1992 y 2024, así como proyecciones hasta el año 2070, a nivel nacional, desagregadas por sexo, edad y los principales indicadores demográficos del período.

Según el INE, la población del país alcanzaría 20.150.948 personas en junio de 2026, llegando a un máximo de 20.643.490 habitantes en junio de 2035. Sin embargo, a partir de 2036, la población dejaría de crecer y comenzaría una disminución gradual, hasta llegar a 16.972.558 personas hacia mediados de 2070.

Esta tendencia se explicaría principalmente por la caída sostenida de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida, proyectándose que, desde 2028, las defunciones superen a los nacimientos.

¡AHORA! El INE estima que desde 2036 se proyecta una DISMINUCIÓN en la población de Chile, como consecuencia de la caída de la fecundidad y del aumento en el envejecimiento del país. Muy grave escenario enfrentamos. — Nicolás Paut (@nicopaut) January 28, 2026

El organismo proyecta que, en las próximas cinco décadas, la fecundidad continuará situándose por debajo del nivel de reemplazo (2,1 hijos por mujer).

En ese escenario, la Tasa Global de Fecundidad (TGF) disminuiría de 1,06 nacidos vivos por mujer en 2024 a 0,92 en 2026. Se espera que la TGF siga descendiendo hasta 2035, para luego experimentar una recuperación gradual, alcanzando un máximo cercano a 1,2 hijos por mujer hacia 2070.

Por otro lado, pese a los efectos del COVID-19 en la disminución de la esperanza de vida al nacer entre 2019 y 2021, con una caída de 1,7 años, este indicador mantendría una tendencia al alza en el largo plazo. De este modo, pasaría de 74,6 años en 1992 a 88,4 años en 2070 (86,7 años en hombres y 90,2 años en mujeres). Para 2026, la esperanza de vida se ubicaría en 81,8 años, con 79,5 años para los hombres y 84,3 años para las mujeres.

Menos niños y más personas mayores

El descenso de la fecundidad ha reducido la base de la pirámide poblacional, una tendencia que se proyecta continúe en el largo plazo. En ese contexto, se estima que para 2070 las personas de 65 años o más representen más del 40% de la población (42,6%), mientras que los menores de 15 años disminuirían desde un 29,3% en 1992 y 16,3% en 2026 a solo 7,2% en 2070.

A partir de 2028, habría más personas mayores de 64 años que menores de 15, momento en que el índice de envejecimiento superaría el valor 100. Para 2045, la población de 65 años o más triplicaría a la población menor de 15 años. Si las proyecciones se mantienen, hacia 2070 existirían casi 600 personas mayores de 65 años por cada 100 menores de 15.

Asimismo, en 2035 comenzaría a descender la población en edad potencialmente activa (entre 15 y 64 años), de modo que al final del período proyectado habría menos personas en edad de trabajar en comparación con las cifras registradas en 1992.