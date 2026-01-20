Incendios forestales: Diputados UDI solicitarán sesión especial en el Congreso y piden al Gobierno “transparentar” los recursos para el plan de reconstrucción

Los diputados UDI de las regiones del Biobío y Ñuble solicitarán una reunión con carácter de urgencia en el Congreso para abordar la emergencia provocada por los incendios forestales. “Nuestro país, lamentablemente, ya ha sufrido las consecuencias de una reconstrucción lenta, improvisada y mal financiada, como ha sido el caso de Viña del Mar”, subrayaron los gremialistas.

En el marco de la emergencia por los incendios forestales en la zona centro-sur del país, el jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Henry Leal, junto con los diputados de la Región del Biobío Sergio Bobadilla, Marlene Pérez y Flor Weisse, además de los representantes de Ñuble Marta Bravo y Cristóbal Martínez, anunciaron que solicitarán, con carácter de “urgente”, la realización de una sesión especial en el Congreso para abordar la catástrofe, con foco en el plan de reconstrucción.

En ese sentido, los parlamentarios gremialistas apuntaron a las recientes declaraciones de la contralora general de la República, Dorothy Pérez, quien el pasado lunes, en el marco de la tramitación de la ley de reajuste al sector público, aseguró que los fondos disponibles en el Tesoro Público “no son exclusivos” para financiar dicha iniciativa.

En esa línea, advirtió que “atendida la emergencia que estamos viviendo en el sur del país, con la cantidad y la magnitud del daño que se ha producido, probablemente se va a requerir utilizar gran parte de esas líneas de emergencia para poder cubrir esa situación”.

Por lo mismo, los integrantes de la bancada UDI calificaron como “indispensable” y “necesario” que el actual Gobierno, antes del cambio de mando del 11 de marzo, transparente cómo y de dónde se obtendrán todos los recursos que se requieren para reconstruir las zonas afectadas y ofrecer una solución habitacional a los damnificados.

“En este momento no basta con que el Gobierno solo se dedique a hacer balances sobre la actual emergencia y los daños que han causado los siniestros, sino que también tiene el deber de proyectar, de manera coherente y responsable, cómo será el plan de reconstrucción en las zonas afectadas. Y para ello, es indispensable que, junto con los plazos y trabajos que se requieren realizar, den a conocer también la fuente de financiamiento de los recursos que se necesitarán”, plantearon Leal, Bobadilla, Pérez, Weisse, Bravo y Martínez.

Asimismo, agregaron que “nuestro país, lamentablemente, ya ha sufrido las consecuencias de una reconstrucción lenta, improvisada y mal financiada, como ha sido el caso de Viña del Mar y Quilpué”.