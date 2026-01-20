Incendios forestales: Alcalde de Florida denuncia que carro de Bomberos está atrapado y pide apoyo aéreo

El jefe comunal también cuestionó la demora en la respuesta estatal y reclamó la necesidad de contar con aviones y presencia militar para controlar el incendio, que se mantiene activo desde el sábado.

La comuna de Florida, en la Región de Ñuble, enfrenta una grave emergencia por un incendio forestal que mantiene activos cuatro focos en los sectores de Alto Dibueno, Los Raquel, Paredones y Queime.

La situación ha generado dificultades para el combate de las llamas y puso en riesgo a equipos de emergencia.

El alcalde Rodrigo Montero informó que un carro de Bomberos quedó incomunicado en el incendio del sector Paredones, en la localidad de Cancha El Garrote, y pidió con urgencia apoyo aéreo para contener el avance del fuego, recogió Radio Biobío.

“Estamos supercomplicados. Falta recurso aéreo y lo hemos estado solicitando por segundo día consecutivo. No tenemos recursos”, explicó, advirtiendo sobre la peligrosidad de la situación para los voluntarios y las viviendas cercanas.

Montero cuestionó la demora en la respuesta estatal y reclamó la necesidad de contar con aviones y presencia militar para controlar el incendio, que se mantiene activo desde el sábado.

“¿Estamos esperando que se me queme un carro bomba con voluntarios, que se me quemen más viviendas?”, señaló.

En paralelo, se ordenó la evacuación preventiva de los sectores de Florida Alto, San Lorenzo, Paredones y Paso Amarillo.