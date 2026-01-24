Incendios en el Biobío: CGE finaliza reconstrucción de más de 41 kilómetros de líneas eléctricas dañadas

El director regional sur de CGE, Christian Bachur, destacó que fueron capaces “de restituir en un tiempo récord de cinco días la red eléctrica”.

La Compañía General de Electricidad (CGE) informó a la Superintendencia de Electricidad el término de las obras de reconstrucción de más de 41 kilómetros de líneas de media y baja tensión dañadas por los incendios forestales en el Biobío.

La empresa detalló que los trabajos se concentraron principalmente en las comunas de Florida, Penco, Tomé y Concepción, logrando completarse en menos de una semana gracias al despliegue de brigadas desde distintas regiones del país.

El director regional sur de CGE, Christian Bachur, señaló que “los incendios en la zona centro sur de Chile han afectado a todos los chilenos, pero también han tenido un impacto significativo en las redes eléctricas de más de 40 kilómetros. Hemos sido capaces de restituir en un tiempo récord de cinco días nuestra red eléctrica”.

De acuerdo con el catastro preliminar realizado por las áreas de Distribución y Comercial de CGE, existen aproximadamente 2.500 viviendas siniestradas (casas y departamentos), con 2.494 empalmes destruidos, lo que se encuentra actualmente en proceso de validación final.

“En este contexto, estimamos que cerca de 2.600 instalaciones no podrán ser normalizadas eléctricamente en forma inmediata, debido a que corresponden a viviendas completamente destruidas o con daños estructurales severos”, aseguró Bachur.

La compañía informó que ya inició la reconstrucción de empalmes para viviendas de emergencia, como en el sector Lo Tato, en la comuna de Concepción, donde se quemó un tercio de las viviendas. Estos trabajos también se están realizando en Punta de Parra, Lirquén y otros sectores.

“Estamos instalando empalmes de emergencia, que permitirán a las personas poder tener electricidad para enfrentar de mejor manera todo el trabajo de reconstrucción de sus viviendas. Vamos a estar trabajando día y noche, sin parar, porque nuestro compromiso está con los vecinos afectados”, sostuvo el ejecutivo.

Finalmente, CGE reiteró el llamado a no acercarse a redes o cables dañados que puedan estar energizados y recordó sus canales de atención para emergencias: 800 800 767, la cuenta de X @CGE_Clientes, la página web www.cge.cl, la aplicación móvil CGE 1click y el número de WhatsApp +569 895 68 479.