Incendios forestales en el Biobío: Revisa los puntos de atención veterinaria gratuita en el Gran Concepción

Universidades, clínicas y organizaciones habilitaron cupos de atención para perros, gatos y fauna silvestre afectada por los siniestros. Revisa direcciones, horarios y teléfonos de contacto, además de recomendaciones oficiales si encuentras un animal lesionado.

Tras la emergencia por los incendios forestales en la Región del Biobío, distintas agrupaciones animalistas, centros veterinarios y universidades habilitaron puntos de atención veterinaria gratuita para animales afectados por el fuego y el humo en el Gran Concepción.

Universidades y fundaciones con atención gratuita

Universidad Andrés Bello (UNAB): Hospital Clínico Veterinario, sede Concepción-Talcahuano. Atención gratuita para perros y gatos afectados. Modalidad con triage para priorizar según gravedad. Dirección: Calle B 6147, Brisa del Sol, Talcahuano. Horario: 09:00 a 20:00.

Universidad San Sebastián (USS): Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre (CEREFAS), en coordinación con el SAG. Función: centro de atención transitoria para estabilización primaria de fauna silvestre.

Universidad de las Américas (UDLA): Hospital Veterinario de Animales Menores. Atención gratuita para pacientes derivados desde la Municipalidad de Concepción y Colmevet. Dirección: Caupolicán 147, Concepción. Desde lunes 19 de enero. Horario: 08:30 a 18:00.

Fundación Ñacurutu: Centro de conservación operativo. Solicita apoyo para enfrentar la emergencia.

Clínicas veterinarias con atención gratuita en el Gran Concepción

Central Veterinaria: Caupolicán 101, Concepción. Desde lunes 19 de enero a las 08:30. Teléfono: +56964549555.

CEMIVET: Av. Roosevelt 1660, Concepción. Teléfono: 413225674.

Hospital Veterinario Concepción: Bernardino Corral 117, Concepción. Teléfonos: 412935273 / +56998211606. Recibe donaciones.

Dra. K (animales menores y exóticos): Pasaje Estero San Onofre 712, Hualqui. Teléfono: +56973648443. Recibe donaciones.

Eto Animal: Ramón Carrasco 352, Lomas de San Andrés. Desde lunes 19 de enero: atención ambulatoria de baja complejidad. Teléfono: +56994806796. Recibe donaciones.

Hospital Veterinario de Talcahuano: Las Hortencias 5060, Los Cóndores, Talcahuano. Teléfono: +56931855643.

Metabolic Vet: Mañio 201, Talcahuano. Centro de acopio de insumos y alimentos desde lunes 19 de enero. Teléfono: +56932888628.

Clínica Veterinaria Medpet: Trehuaco 616, Hualpén. Teléfono: 413348948.

Qué hacer si encuentras fauna silvestre afectada

Centro de Rehabilitación y Educación en Fauna Silvestre (Universidad de Concepción): recibe fauna silvestre que requiere atención en Av. Vicente Méndez 595, Chillán.

Recomendaciones:

– Identifica el tipo de animal.

– Contacta al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG): Ñuble +56933849882 / Biobío 432322377.

– No alimentes ni entregues agua a animales silvestres.

– Si las instituciones no llegan al lugar, contiene al animal en un canil o en una caja de cartón con orificios y prioriza tu seguridad.

– Coordina recepción y traslado con el centro de rehabilitación: +56982437368.

En caso de avistar ejemplares sanos, se recomienda no acercarse y permitir su reubicación natural. También se sugiere conducir con precaución en sectores afectados para evitar atropellos de fauna.