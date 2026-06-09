Incendio estructural provoca derrumbe total de inmueble en Santiago: Emergencia dejó 10 personas aisladas en casas del sector

Un incendio estructural se mantiene en desarrollo durante la mañana de este martes en el centro de Santiago, luego del derrumbe total de un inmueble en el sector de Agustinas con Libertad.

La emergencia provocó el corte total de tránsito en el perímetro, mientras personal de Bomberos trabaja en el lugar para controlar el fuego y rescatar a personas que quedaron aisladas en viviendas cercanas.

De acuerdo con Transporte Informa, el corte de tránsito afecta todo el perímetro de Agustinas con Libertad. Además, el organismo recomendó a peatones no transitar hacia el sector debido al incendio estructural no controlado.

ALERTA DE TRÁNSITO (07:16). Debido a derrumbe total de inmueble, se recomienda a peatones NO transitar hacia perímetro de Agustinas con Libertad debido a incendio estructural no controlado. Bomberos en el lugar. Opte alternativa #Santiago https://t.co/PivRBa9yRx pic.twitter.com/hocr4bpqTp — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) June 9, 2026

Cerca de 10 personas aisladas por el derrumbe

El segundo comandante de Bomberos, Juan Pablo Slako, explicó que la emergencia todavía no se encuentra controlada.

“Tenemos un derrumbe de una propiedad. La propiedad principal que se quemó, que son tres pisos, se derrumbó hacia la calle”, señaló.

Según detalló, los escombros bloquearon el acceso a casas ubicadas frente al inmueble afectado, por lo que sus residentes no pueden salir por la puerta principal.

“Los escombros bloquearon las casas de los vecinos del frente, los cuales están siendo rescatados por Bomberos. Están bien, pero no pueden salir por el medio, por la puerta”, indicó.

El comandante precisó que se trata de aproximadamente 10 personas que permanecen dentro de propiedades cercanas, aunque aclaró que no están atrapadas en el inmueble siniestrado.

“No están dentro de la propiedad siniestrada. La siniestrada colapsó”, agregó.

🔴 AHORA: video con registro de propiedad afectada por incendio y derrumbe, en calle Libertad y Agustinas, en la comuna de #Santiago, emergencia que atiende el Cuerpo de Bomberos de Santiago.@Comandantecbs @Muni_Stgo pic.twitter.com/KT1q7vcC79 — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) June 9, 2026

Fuego amenaza a propiedades colindantes

Slako informó además que el incendio mantiene riesgo de propagación hacia dos viviendas colindantes.

“Tenemos todavía fuego con peligro a dos propiedades que están colindantes”, afirmó.

El voluntario también señaló que han enfrentado problemas de abastecimiento de agua, por lo que solicitaron apoyo de camiones aljibe y otras máquinas para reforzar el trabajo en el lugar.

Hasta el momento no se han reportado bomberos lesionados.

“Tenemos alrededor de 15 compañías trabajando”, indicó el segundo comandante.

Se recomienda a conductores y peatones evitar el perímetro de Agustinas con Libertad y preferir vías alternativas mientras se desarrollan las labores de emergencia.