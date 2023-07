El diputado Diego Ibáñez (CS) se refirió a las acusaciones que emitió el senador Fidel Espinoza (PS) en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, tras el robo que sufrió una dependencia de la cartera la noche de este miércoles.

A través de sus redes sociales, el parlamentario cuestionó duramente a su Espinoza. “El hambre por figurar lo tiene absolutamente descompensado, senador. Acusaciones así de graves necesitan más pruebas que su puro ego”, escribió.

“Sea responsable, cuide sus palabras y, si tiene evidencia que sustente sus dichos, entréguela como lo obliga la ley“, agregó Ibáñez en su publicación.

¿Qué dijo Fidel Espinoza?

Más temprano esta mañana, tras el robo, el senador socialista apuntó al ministro: “Lo dijimos. Si no se apuran en incautar desde Fiscalía ocurrirá esto. Son una red de sinvergüenzas que ya perdieron el pudor (…) Renuncia Jackson. Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedo a tus amenazas que ya me has hecho llegar”, cerró.

Tras la publicación de Ibáñez, Espinoza recurrió a sus redes sociales para responderle. “Los descompensados son otros Dieguito, los que hicieron del Ministerio de Vivienda un botín con las fundaciones. No defiendas lo indefendible, ya superaron todo lo inimaginable. Se honesto y reconoce que se pasaron”, señaló.