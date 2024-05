Matías Muchnick, CEO de NotCo, es destacado por la revista Time como uno de los líderes de la próxima generación

Este jueves, la prestigiosa revista Time publicó su lista anual de los líderes de la próxima generación, destacado en ella al director ejecutivo de NotCo, Matías Muchnick.

“Cómo un director ejecutivo está utilizando la inteligencia artificial para desarrollar nuevos alimentos de origen vegetal”, titula Time el artículo dedicado al CEO de 35 años.

En su artículo, el medio destaca que “a medida que más personas, incluido él mismo, comenzaron a comprender cómo lo que comen afecta a sus cuerpos y al planeta, Muchnick descubrió una manera de convertir su pasión por la comida en una oportunidad de negocio“.

Luego, detallan cómo él se unió a Karim Pichara y Pablo Zamora para fundar NotCo, compañía de la cual destacan que usa IA para “descubrir combinaciones poco probables que imitan los sabores de los alimentos de origen animal utilizando ingredientes de origen vegetal”.

“Muchnick atribuye el éxito de la NotCo a las herramientas de inteligencia artificial que su equipo ha creado, que, según él, son el núcleo del trabajo de la empresa. La compañía emplea IA para diseñar mezclas de moléculas para producir los sabores, texturas, olores y colores deseados”, agregaron.

Finalmente, resaltan que, si bien NotCo aún no es rentable, su CEO espera tener ganancias operativas a fines de este año. “En cuanto al futuro de los alimentos de origen vegetal, Muchnick cree que solo si se ‘obsesiona mucho’ con la experiencia del cliente, el sector podrá convertirse en algo convencional”.

