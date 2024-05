“It Ends With Us”, protagonizada por Blake Lively: Estrenan primer tráiler de la película basada en best seller de Colleen Hoover

El filme se alza como la primera adaptación cinematográfica de una novela de la exitosa escritora estadounidense. Entre su elenco, destacan Blake Lively, Justin Baldoni, Atlas Corrigan y Jenny Slate.

Ya fue estrenado el primer tráiler de It Ends With Us, una de las rom-cons que, siguiendo la línea de The Idea of You, ha generado gran expectativa en la industria por posarse como candidata a una de las adaptaciones cinematográficas del año.

El filme basa su trama en el exitoso best seller del mismo nombre publicado por Colleen Hoover en 2016 y está protagonizado por Blake Lively, Justin Baldoni y Atlas Corrigan. Baldoni se alza, además, como director y productor ejecutivo.

Con poco más de 2:30 minutos de duración, el vistazo inicial retrata diversas escenas con la canción My Tears Ricochet, de Taylor Swift, de fondo.

¿Cuál es la trama de It Ends With Us?

Sony Pictures Entertainment explica que la película “cuenta la apasionante historia de Lily Bloom (Blake Lively), una mujer que supera una infancia traumática para embarcarse en una nueva vida en Boston y perseguir el sueño de toda una vida: abrir su propio negocio. Un encuentro casual con el encantador neurocirujano Ryle Kincaid (Justin Baldoni) desencadena una intensa conexión, pero a medida que ambos se enamoran profundamente, Lily empieza a ver en Ryle aspectos que le recuerdan a la relación de sus padres”.

En esa misma línea, “cuando el primer amor de Lily, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), vuelve a entrar en su vida, su relación con Ryle se ve alterada y Lily se da cuenta de que debe aprender a confiar en su propia fuerza para tomar una decisión imposible para su futuro”.

El elenco incluye también a Jenny Slate, Hasan Minhaj, Amy Morton y Brandon Sklenar.

Originalmente, su estreno estaba programado para el 9 de febrero de 2024; sin embargo, fue reagendada para el 9 de agosto, debido a la huelga de guionistas del Writers Guild of America (WGA).

Mira el tráiler oficial de It Ends With Us, protagonizada por Blake Lively