Hurtado respalda a Judith Marín tras críticas por llegada a Ministerio de la Mujer: “Los derechos adquiridos no se van a perder”

La secretaria general del Partido Republicano aseguró que la colectividad respaldará plenamente su gestión en el gobierno del presidente electo José Antonio Kast.

Las críticas provenientes del oficialismo a la designación de Judith Marín (PSC) como próxima ministra de la Mujer y Equidad de Género provocaron una rápida reacción desde el Partido Republicano.

La secretaria general de la colectividad, Ruth Hurtado, expresó un respaldo cerrado a la futura autoridad y cuestionó duramente los ataques dirigidos en su contra.

En declaraciones a T13 Radio, Hurtado sostuvo que las diferencias políticas deben debatirse desde el plano programático y no mediante descalificaciones personales.

Las declaraciones se producen luego de que parlamentarias del oficialismo manifestaran su rechazo al nombramiento.

Frente a esos cuestionamientos, Hurtado descartó cualquier retroceso en derechos ya adquiridos.

“Los derechos adquiridos no se van a perder. Hoy día necesitamos tener cambios distintos en materia de la mujer, necesitamos proteger a la mujer en situación vulnerable, a la maternidad en situación vulnerable y proteger la niñez en situación vulnerable”, puntualizó.

A su juicio, los cuestionamientos formulados por algunas parlamentarias cruzan ese límite, especialmente cuando se dirigen hacia otra mujer.

“Lo que se ha hecho con ella es lamentable”, afirmó, calificando este tipo de ataques como inaceptables.

Asimismo, condenó: “Denostar a otra mujer, la verdad es que me parece lo más vergonzoso que hay“.

La dirigenta también advirtió que Marín ha sido objeto de prejuicios relacionados con sus convicciones religiosas.

En ese contexto, aseguró que el Partido Republicano respaldará su labor en el gabinete del presidente electo José Antonio Kast y colaborará para que su gestión se desarrolle con éxito, además de salir en su defensa frente a lo que considera intentos por desacreditarla tanto en lo personal como en lo profesional.