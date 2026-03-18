Hospital San Juan de Dios actualiza estado de salud de Rodrigo Rojas Vade: Se encuentra “estable y consciente”

A través de un comunicado, se reveló que el exconvencional "permanece hospitalizado en una unidad de cuidados intermedios, donde ha mostrado avances durante los últimos días".

Este miércoles, el Hospital San Juan de Dios entregó una nueva actualización del estado de salud de Rodrigo Rojas Vade, informando que “el paciente continúa evolucionando de manera favorable“.

A través de un comunicado, se reveló que el exconvencional “permanece hospitalizado en una unidad de cuidados intermedios, donde ha mostrado avances durante los últimos días que han permitido reducir el nivel de complejidad de su tratamiento”.

Asimismo, el recinto asistencial detalló que el paciente se encuentra “estable y consciente“, manteniéndose bajo la supervisión permanente del equipo de salud.

Desde el hospital indicaron que su evolución ha sido positiva, lo que ha permitido continuar con su recuperación en condiciones más favorables dentro del centro médico.

¿Qué le pasó a Rojas Vade?

La semana pasada, Rojas Vade fue hallado a un costado de la Ruta 78, amarrado de manos y pies, con lesiones y frases escritas en sus brazos, como “Viva Kast” y “No más zurdos”.

En un primer momento, esos antecedentes apuntaron a un posible ataque con motivación política.

Sin embargo, nuevas diligencias abrieron otra hipótesis: una eventual autolesión. Entre los elementos que levantaron sospechas están una mochila hallada en su hogar con amarras similares a las usadas en su cuerpo y un plumón del mismo color de las consignas encontrado en su vehículo.

A eso se suma que informes médicos indican que su estado grave habría sido causado por una sobredosis.