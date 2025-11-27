Investigan homicidio de estudiante en Santiago Centro: Joven de 27 años murió por disparo a quemarropa

Un estudiante de 27 años fue asesinado durante la madrugada de este jueves en la comuna de Santiago. La víctima se dirigía a su domicilio cuando fue interceptada por un solitario atacante que se movilizaba en bicicleta y le disparó fatalmente.

La tranquilidad de la madrugada se vio interrumpida en la comuna de Santiago tras registrarse un homicidio que cobró la vida de un joven de 27 años, quien era estudiante. El suceso ocurrió cerca de las 02:00 horas de este jueves, en la intersección de calles Santa Elena con Manuel Antonio Matta.

De acuerdo con la información preliminar, el joven, cuya identidad no ha sido revelada, caminaba de regreso a su departamento, ubicado en el sector, cuando fue abordado por un antisocial.

El atacante, que se movilizaba en bicicleta, efectuó un disparo a quemarropa que impactó a la víctima, provocándole la muerte de forma inmediata en el lugar de los hechos.

La gravedad de la herida por arma de fuego no permitió ninguna reacción o auxilio, confirmándose el deceso del estudiante en las inmediaciones de su residencia.

Amplia indagatoria para esclarecer el crimen

La investigación de este violento hecho quedó a cargo del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público. Este equipo especializado trabaja en conjunto con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) para esclarecer los detalles de lo ocurrido.

Las primeras diligencias se centran en el análisis del sitio del suceso y la recopilación de evidencia que permita identificar el móvil del crimen, que hasta ahora es desconocido, y dar con el paradero del único autor del disparo.

La PDI se encuentra realizando las pericias de rigor, incluyendo el levantamiento de posibles cámaras de seguridad en el sector de Santiago Centro, que pudieran haber captado el momento del ataque o la ruta de escape del homicida en Manuel Antonio Matta.

Las autoridades buscan determinar si se trató de un intento de robo con resultado de muerte, un ajuste de cuentas, o si existía algún tipo de vínculo previo entre la víctima y el victimario. Se espera que el trabajo de la Brigada de Homicidios entregue pronto antecedentes clave para avanzar en la detención del responsable.