El personal de salud está dando su máximo esfuerzo para enfrentar la pandemia, como el doctor René Sanchez, el primer médico chileno que murió por COVID-19.

Sus cercanos lo recuerdan como un hombre trabajador y un buen papá. Fue el mayor de cinco hermanos, médico cirujano, internista, gastroenterólogo, conocido por su sencillez y admirado por quienes trabajaron junto a él.

Francisco Sánchez, hijo del doctor René, afirmó que tratar de convérsenlo para que no fuese al trabajo y “tenerlo encerrado en la casa toda la semana sin que pudiera atender a sus pacientes, iba a ser un daño para él”.

El doctor Sánchez, fue conectado a un ventilador mecánico tres días despeñes de ser hospitalizado. “Él me llamó ese día y no pensaba que iba a ser la última vez que íbamos a hablar”, contó.

“Nos quería un montón, nos decía que no nos preocupáramos, fue imposible saber lo que pasaba por su cabeza en ese momento”, esos son los recuerdos de la última conversación que tuvo Francisco con su padre. “Yo no sé qué esperaba, pero a mí me transmitió una tranquilidad tan grande ante la gravedad de lo que se venía”, relató.

El doctor Jorge Godoy trabajó más de 10 años en la UCI del Hospital Sótero del Río con el doctor Sánchez. “Era impresionante”, aseguró Godoy.

“Creo que René representa a los que entregan su vida, su corazón y muere”, sostuvo su amigo y compañero de trabajo. Asismimo, aseguró que el doctor Sánchez “es una persona, un profesional de la salud que entregó su vida para seguir atendiendo, estuvo trabajando hasta último momento”.

Godoy especificó que el día del fallecimiento de su amigo, el jefe de la UCI lo llamó. “Eso fue tremendo, eso fue lo peor”, declaró.

Francisco, hijo del doctor Sánchez dijo que el día del deceso hablaron con el doctor: “Era el día en que probablemente iba a fallecer, mi mamá quiso ir, necesitaba ver una vez más a su negrito”.