Hermanos Hermosilla versus Gabriel Boric: Las alusiones al Presidente en el marco del Caso Audios y el mensaje del Mandatario

Ambas partes han tenido desencuentros públicos, pero también se ha revelado la opinión del jurista que hoy permanece en prisión preventiva respecto a la gestión del Magallánico.

“Acaban de enviar a la cárcel a un señor que se creía todopoderoso”.

La frase es del Presidente Gabriel Boric. La dijo el pasado 27 de agosto, sólo minutos después que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretase la prisión preventiva del prestigioso abogado Luis Hermosilla, en el marco del Caso Audios.

El mensaje no cayó nada de bien en la defensa del jurista, representado por su hermano, Juan Pablo Hermosilla. Y así lo hizo saber en una extensa conferencia de prensa la noche del 28 de agosto donde apuntó sus dardos en contra del Jefe de Estado.

“(El Presidente Gabriel Boric) no tienen por qué intervenir. Lo que yo estoy pidiendo es sencillamente cumplir con la Constitución y con las leyes (…) Es absolutamente inapropiado lo que él hizo, creo que es inconstitucional y creo que además la situación que se está dando de matonaje”, declaró.

Este fue el gran encontrón y desencuentro entre ambas partes en el marco del Caso Audio. Pero no ha sido el único, ya que días después el Mandatario no reculó en sus dichos, más bien los reforzó.

“Yo me alegro de una persona que se creía poderosa enfrente a la justicia como cualquier otra persona. Y en eso no me afectan ni hacen cambiar de opinión las críticas de un sector de la élite que cree que a los poderosos no se les puede tocar”, afirmó Boric.

Y si bien, Juan Pablo Hermosilla aseguró ser partidario de la administración del frenteamplista, parece que su hermano estaba más alejado de dicha idea. Y así lo hizo ver en los diversos chats que se han filtrado a la prensa en los últimos días, donde Luis Hermosilla realizó diversos cuestionamientos -y hasta insultos- a la gestión de Boric.

Por ejemplo, en los mensajes entre Luis Hermosilla y Ángela Vivanco, el abogado trató a la administración Boric de “poca cosa”.

Vivanco: Andaba enloquecida la ministra de justicia el jueves con las declaraciones que di el martes sobre el estado de derecho en jaque.

Hermosilla: Jajajajaja Son de cartón.

Vivanco: Y encima se aportillan entre ellos.

Hermosilla: Y se hacen autogoles todo el tiempo.

Vivanco: Desleales, ignorantes, ni comprensión lectora tienen.

Hermosilla: Son bien poca cosa. Soberbia vacía.

Pero estos intercambios no fueron los únicos en donde se hizo alusión al Jefe de Estado. Luis Hermosilla también criticó a Boric en diálogo con el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.

En un chat del 2 de junio de 2022, ambos hablaron sobre el hecho de que el Mandatario no saludó -por protocolo COVID- al entonces director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, quien luego salió del cargo y hoy es investigado por filtrar información reservada a Hermosilla.