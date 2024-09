“Marce, te hemos financiado tu vida y campaña”: El tenso cruce entre Simón Boric y Marcela Cubillos por millonario sueldo

El hermano del presidente Boric se refirió a la polémica en sus redes sociales. “¿Qué sentirán los científicos/as con sus honestos sueldos vs. Marcela?", escribió.

Este martes, Simón Boric, hermano del presidente Gabriel Boric, y Marcela Cubillos protagonizaron un tenso cruce en redes sociales a raíz de la polémica por el millonario sueldo que recibía la exministra en la Universidad San Sebastián (USS).

El polémico cruce

Todo comenzó cuando el hermano del mandatario se refirió a la polémica en su cuenta de X. “Qué sentirán los científicos/as con sus honestos sueldos vs. Marcela. Ella, 4 libros: uno ideológico sobre la primera convención y 3 más de lo mismo. Todo mientras era ministra y luego política en España”, escribió.

Oye hermano del Pdte @GabrielBoric qué sentirán los millones de chilenos con un Pdte que no terminó su carrera, que nadie sabe qué pega hace (porque bien no estamos) y que será recordado por los miles de millones de pesos que se les “perdieron” en sus fundaciones https://t.co/C1t1RS3qTA — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) September 25, 2024



Al poco tiempo, la exministra de Educación respondió el emplazamiento: “Oye hermano del presidente, qué sentirán los millones de chilenos con un presidente que no terminó su carrera, que nadie sabe qué pega hace (porque bien no estamos) y que será recordado por los miles de millones de pesos que se les ‘perdieron’ en sus fundaciones”.

El cruce no quedó ahí, ya que Boric no dudo en replicar lo dicho por Cubillos, afirmando que “¿Fundaciones igual a la USS? Que te pagaba 17 millones siendo ministra, sin hacer clases y siendo todo lo que no puede hacer un investigador. Marce, te hemos financiado tu vida y campaña. Al no ser profe presente, has burlado la educación de tus ‘estudiantes’, los más vulnerables”.

Fundaciones igual a la USS? Que te pagaba 17 millones siendo ministra, sin hacer clases y, siendo todo lo q no puede hacer un investigador. Marce, te hemos financiado tu vida y campaña. Al no ser profe presente, haz burlado la educación de tus “estudiantes”, los más vulnerables. https://t.co/HTOzKYTjto — Simón Boric Font (@sboric) September 25, 2024

“En Chile hay libertad de trabajo”

La mañana de este martes, la otrora secretaria de Estado y candidata a alcaldesa de Las Condes defendió el millonario sueldo que recibía en la casa de estudios privada. “No sé qué pretende la izquierda. En Chile hay libertad de trabajo y de contratación. No sé si pretenden que la próxima vez que trabaje en el mundo privado les pida a ellos que me fijen el sueldo”.

“¿Recibía un muy buen sueldo en la Universidad San Sebastián? Sí, ¿pagaba los impuestos por ese muy buen sueldo? Sí, todos los meses”, dijo visiblemente molesta Cubillos, quien arremetió en diversas oportunidades en contra de la “izquierda progre” y “de cartón”. “La política de remuneraciones la fija la USS. Vuelvo a decir, no sé qué pretende la izquierda”.

En esta línea, garantizó que ejercía clases “permanentemente”. “Lo que sí hice durante muchos períodos fueron clases en conjunto con otros profesores, lo que es normal. En un semestre con José Francisco Lago, y así, pero siempre mis clases eran presenciales. Si yo estaba un mes fuera de Chile, ese mes lo tomaba el otro profesor con quien hacía clases”.