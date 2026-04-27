Hasta 70 mm: DMC proyecta intensas lluvias en tres regiones de la zona centro-sur

A inicios de esta semana se prevé la llegada de un sistema frontal a tres regiones de la zona sur del país, según proyecta la Dirección Meteorológica (DMC).

En concreto, el organismo emitió una alerta meteorológica por precipitaciones moderadas a fuertes en un corto período de tiempo, producto de una condición sinóptica asociada a un sistema frontal.

El fenómeno se desarrollará desde la mañana hasta la tarde del martes 28 de abril.

Las zonas que se verán afectadas corresponden a:

La Araucanía (cordillera)

Los Ríos (cordillera de la costa y cordillera)

Los Lagos (cordillera de la costa, precordillera, cordillera, litoral interior y cordillera austral)

Montos estimados de precipitaciones

Región de La Araucanía

Cordillera: 50 a 70 mm

Región de Los Ríos

Cordillera de la costa: 30 a 60 mm

Cordillera: 50 a 70 mm

Región de Los Lagos

Cordillera de la costa: 30 a 60 mm

Precordillera: 30 a 60 mm

Cordillera: 30 a 60 mm

Litoral interior: 30 a 60 mm

Cordillera austral: 40 a 70 mm

🚨#ALERTA AA68/2026

🌧️ Precipitaciones Moderadas a Fuertes en corto periodo de tiempo

📍 En zonas de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos

📅 Validez: Desde la mañana y hasta la tarde del martes 28 de abril. 👉 Recuerden revisar los Avisos, Alertas o Alarmas Meteorólogicas… pic.twitter.com/ZinJTBfMSh — MeteoChile (@meteochile_dmc) April 27, 2026