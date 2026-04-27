En Vivo Radio

Hasta 70 mm: DMC proyecta intensas lluvias en tres regiones de la zona centro-sur

Por

A inicios de esta semana se prevé la llegada de un sistema frontal a tres regiones de la zona sur del país, según proyecta la Dirección Meteorológica (DMC).

En concreto, el organismo emitió una alerta meteorológica por precipitaciones moderadas a fuertes en un corto período de tiempo, producto de una condición sinóptica asociada a un sistema frontal.

El fenómeno se desarrollará desde la mañana hasta la tarde del martes 28 de abril.

Las zonas que se verán afectadas corresponden a:

  • La Araucanía (cordillera)
  • Los Ríos (cordillera de la costa y cordillera)
  • Los Lagos (cordillera de la costa, precordillera, cordillera, litoral interior y cordillera austral)

Montos estimados de precipitaciones

  • Región de La Araucanía
  • Cordillera: 50 a 70 mm
  • Región de Los Ríos
  • Cordillera de la costa: 30 a 60 mm
  • Cordillera: 50 a 70 mm
  • Región de Los Lagos
  • Cordillera de la costa: 30 a 60 mm
  • Precordillera: 30 a 60 mm
  • Cordillera: 30 a 60 mm
  • Litoral interior: 30 a 60 mm
  • Cordillera austral: 40 a 70 mm

Lo más leído

Lee también