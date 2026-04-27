Hasta 70 mm: DMC proyecta intensas lluvias en tres regiones de la zona centro-sur

A inicios de esta semana se prevé la llegada de un sistema frontal a tres regiones de la zona sur del país, según proyecta la Dirección Meteorológica (DMC).
En concreto, el organismo emitió una alerta meteorológica por precipitaciones moderadas a fuertes en un corto período de tiempo, producto de una condición sinóptica asociada a un sistema frontal.
El fenómeno se desarrollará desde la mañana hasta la tarde del martes 28 de abril.
Las zonas que se verán afectadas corresponden a:
- La Araucanía (cordillera)
- Los Ríos (cordillera de la costa y cordillera)
- Los Lagos (cordillera de la costa, precordillera, cordillera, litoral interior y cordillera austral)
Montos estimados de precipitaciones
- Región de La Araucanía
- Cordillera: 50 a 70 mm
- Región de Los Ríos
- Cordillera de la costa: 30 a 60 mm
- Cordillera: 50 a 70 mm
- Región de Los Lagos
- Cordillera de la costa: 30 a 60 mm
- Precordillera: 30 a 60 mm
- Cordillera: 30 a 60 mm
- Litoral interior: 30 a 60 mm
- Cordillera austral: 40 a 70 mm
🚨#ALERTA AA68/2026
🌧️ Precipitaciones Moderadas a Fuertes en corto periodo de tiempo
📍 En zonas de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos
📅 Validez: Desde la mañana y hasta la tarde del martes 28 de abril.
👉 Recuerden revisar los Avisos, Alertas o Alarmas Meteorólogicas… pic.twitter.com/ZinJTBfMSh
— MeteoChile (@meteochile_dmc) April 27, 2026
⚠️ ACTUALIZACIÓN: A las regiones mencionadas, se suma la Región de Ñuble en el pronóstico de precipitaciones normales a moderadas para este martes 28 de abril.
🌧️ Precipitaciones: Ñuble, Biobío, Los Ríos y Los Lagos.
🌬️ Viento: Entre Maule y Aysén.
Infórmate siempre por canales… pic.twitter.com/iSFkw7hYoq
— SENAPRED (@Senapred) April 27, 2026
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