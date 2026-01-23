Hasta 34° C: Altas temperaturas en regiones afectadas por incendios en la zona centro-sur

La Dirección Meteorológica emitió un aviso meteorológico por altas temperaturas en las regiones de Ñuble y Biobío.

Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por altas temperaturas para las regiones que se han visto afectadas por incendios forestales en la zona centro-sur del país.

El fenómeno se debe a una condición sinóptica de dorsal en altura, que se desarrollará desde la tarde del sábado 24 de enero hasta la noche del mismo día.

Regiones afectadas:

Maule (Cordillera de la Costa y valle)

Ñuble (Cordillera de la Costa y valle)

Biobío (Cordillera de la Costa y valle)

Valores estimados de temperatura en grados Celsius (° C)

Balance de incendios forestales