Hasta 34° C: Altas temperaturas en regiones afectadas por incendios en la zona centro-sur

Premios Óscar 2026: Revisa todas las nominaciones a lo mejor del cine
Conoce todos los nominados a los Oscar 2026, incluidos los candidatos a Mejor Película, Director, Actores y actuaciones destacadas de la temporada cinematográfica.
La Dirección Meteorológica emitió un aviso meteorológico por altas temperaturas en las regiones de Ñuble y Biobío.
Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por altas temperaturas para las regiones que se han visto afectadas por incendios forestales en la zona centro-sur del país.
El fenómeno se debe a una condición sinóptica de dorsal en altura, que se desarrollará desde la tarde del sábado 24 de enero hasta la noche del mismo día.
Regiones afectadas:
Valores estimados de temperatura en grados Celsius (° C)
⭕️ #BALANCE | Hasta las 12:00 horas, 18 incendios forestales se mantienen en combate por parte de CONAF y equipos de emergencia de otras instituciones.
*Les compartimos información de los incendios que se encuentran con alerta roja y que, al momento, mantienen la superficie… pic.twitter.com/GCNZf9NU0U
— CONAF – Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) January 23, 2026
Conoce todos los nominados a los Oscar 2026, incluidos los candidatos a Mejor Película, Director, Actores y actuaciones destacadas de la temporada cinematográfica.