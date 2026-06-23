Grau tras aprobación de la acusación constitucional en su contra: “Yo no he cometido ningún ilícito, por lo que la AC no tiene mérito”

El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, se refirió a la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados de la acusación constitucional presentada en su contra.

La acusación fue aprobada por un estrecho margen, con 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención. Tras conocerse el resultado, Grau sostuvo que la votación era un escenario que contemplaban, aunque admitió que el respaldo obtenido fue mayor al esperado.

⭕️Con 77 votos a favor, 68 en contra y 1 abstención, la Cámara aprueba la admisibilidad de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau Veloso. Formalizarán el libelo ante el Senado los diputados Pier Karlezi, Benjamín Moreno y Paulina Muñoz. pic.twitter.com/BJBJ6sTy1Y — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) June 23, 2026

“Este ha sido un resultado que da la composición de la Cámara de Diputados y Diputadas, que fue elegida así democráticamente; era esperado, pero el resultado ha sido más ajustado de lo que teníamos en consideración”, afirmó el exsecretario de Estado.

También valoró el trabajo realizado en la comisión revisora y destacó que, a su juicio, los argumentos permitieron convencer a parlamentarios que aún no tenían una postura definida: “Hubo un muy buen trabajo en la Comisión que revisó esta acusación y donde se pudo ver que ninguna de las personas que fueron a exponer allí apoyaron explícitamente la acusación”.

Asimismo, agradeció el respaldo recibido por parte de legisladores y dirigentes del oficialismo, asegurando que durante los últimos días se sintió acompañado por los distintos sectores del progresismo. “Hay un convencimiento transversal respecto a que esta acusación no tenía mérito”, sostuvo.

Pese al revés sufrido en la Cámara Baja, el otrora secretario de Estado aseguró que enfrentará la siguiente etapa del proceso con la misma disposición. “Iremos con la misma tranquilidad y humildad que hemos tenido acá al Senado; yo me tomo esto con la máxima seriedad”, indicó.

En esa línea, recalcó que respetará la decisión adoptada por los diputados, pero insistió en que no existen fundamentos para el libelo, detallando que “lo que voy a hacer ahora, junto con mi equipo, la próxima semana es ir al Senado (…) a exponer humildemente, pero con mucha convicción, el convencimiento de que en esto tenemos la razón, de que yo no he cometido ningún ilícito y, por tanto, la acusación no tiene mérito”, concluyó.