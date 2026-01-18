Gobierno y críticas de alcaldes por respaldo en incendios en Biobío y Ñuble: “El despliegue de FFAA fue inmediato”

Desde el Ministerio del Interior aclararon que los funcionarios militares pueden desplegarse en la zona afectada para realizar funciones si necesidad de un decreto administrativo.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a la emergencia por los incendios que se han producido en las últimas horas en las regiones de Ñuble y del Biobío.

De momento, las autoridades han cifrado en 16 fallecidos por la tragedia, además de centenares de casas destruidas y miles de hectáreas afectadas.

En este contexto, Elizalde abordó las críticas que han emitido autoridades locales por una eventual tardanza en la reacción del Ejecutivo.

Al respecto, el ministro aseguró que “se ha generado creo una controversia inconducente respecto del despliegue de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se pueden desplegar de manera inmediata desde que el Presidente así lo decreta o lo instruye para efectos de todo lo que es la ayuda humanitaria para enfrentar la emergencia”.

“De hecho, las brigadas forestales de las Fuerzas Armadas trabajan en las distintas regiones del país permanentemente y hay traslados de funcionarios que ayudan en las labores propiamente humanitarias. El decreto de excepción constitucional de catástrofe tiene una finalidad distinta, que es eventualmente limitar derechos y libertades para garantizar la seguridad de las personas y tiene por objeto, por ejemplo, en la aplicación del toque de queda para evitar incendios forestales intencionales que se han generado en episodios similares en el pasado o también eventualmente para proteger determinados establecimientos públicos o también edificios de carácter privado ante eventuales desórdenes, saqueos o hechos delictivos que se cometen en el contexto de las emergencias”, acotó Elizalde.

Del mismo modo, advirtió que “cuestión distinta es que antes del despliegue se realizan labores de coordinación para efectos determinar hasta dónde van o a dónde se hacen presentes las Fuerzas Armadas, con qué contingente, sobre la base de la evaluación que tienen de la situación y obviamente se requiere una planificación para el despliegue, pero este debate que se ha establecido respecto de la dictación del decreto me parece que es inconducente y no da cuenta de cómo funciona la institucionalidad en la materia”.

Al contrario, el Presidente resolvió de manera muy rápida desde el punto de vista administrativo, esto se tramitó con relativa celeridad, pero eso no obsta que el despliegue era posible desde el primer momento para efectos de labores de ayuda en el contexto de los incendios", sentenció Elizalde.