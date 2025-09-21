Gobierno por alcalde sorprendido manejando en estado de ebriedad: “Es particularmente preocupante porque es una autoridad”

El alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera Bravo (RN), fue detenido la tarde del viernes, tras lo cual se le practicó un alcotest que arrojó 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre.

Este domingo, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, se refirió a la detención del alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera Bravo (RN), por conducir en estado de ebriedad.

El jefe comunal fue detenido el viernes. Según Carabineros, habría intentado evadir el control policial, tras lo cual fue detenido en Hualañé y se le realizó un alcotest que arrojó 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre.

En una publicación en redes sociales, el alcalde RN se refirió al hecho, señalando que “errar es humano, me tocó y se asume como hombre, un error del que estoy seguro aprenderé mucho”.

¿Qué dijo el gobierno por el alcalde de Vichuquén?

En conversación con Chilevisión, el ministro Muñoz, en referencia a lo dicho por el alcalde, sostuvo que “lo que estamos viendo acá es más bien delito”.

“Estamos hablando de personas que salen a pesar de todas las señales, toda la legislación, todos los mensajes que se mandan desde el Presidente hacia abajo, indicando que la conducción tiene que ser responsable, segura, atenta. Por supuesto que no puede ser bajo efecto del alcohol”, agregó.

“En ese sentido, la situación del alcalde es particularmente preocupante porque hay una autoridad”, recalcó el secretario de Estado.

Dejando de lado este episodio, el ministro destacó que “en lo que va a este fin de semana, tenemos un poco menos de fatalidades que años anteriores”.