Este martes, la Asociación de Diplomáticos y Diplomáticas de Carrera (Adica) valoró que el presidente Gabriel Boric designara a cuatro funcionarios del Servicio Exterior como embajadores.

Sin embargo, rechazaron la decisión del mandatario de añadir en organismos multilaterales a figuras políticas fuera de ese ámbito, acusando que “se evidencia la mantención de criterios de nombramiento por razones de amistad, cercanía política o debido a la derrota en candidaturas electorales”.

“La continuación de esta práctica desconoce que la ejecución de la política exterior de Chile recae en el Servicio Exterior en virtud de las competencias desarrolladas a través de la carrera funcionaria, a la que se ingresa por concurso público y culmina en el grado de Embajador(a) tras décadas de capacitación”, afirmaron.

La respuesta del Gobierno

El Gobierno decidió salir a defender los nombramientos. “Recién se ha oficializado el nombramiento de ocho embajadoras y embajadores, cuatro de los cuales son de carrera y cuatro son políticos, manteniendo la paridad de género”, señaló la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola.

La secretaria de Estado recalcó que “es cosa de ver los currículums de esas cuatro personas que han sido nombradas ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Ginebra, ONU Nueva York, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para darse cuenta de que ahí no hay ningún premio de consuelo“.

“El presidente se comprometió en octubre del año pasado con la Adica a continuar lo que ha sido la práctica de que el 80% de los embajadores y embajadoras sean de carrera y alrededor de un 20% sean políticos (…) Vamos a seguir respetando este 80%-20%”, agregó.

Asimismo, la ministra señaló que “es parte de las atribuciones del presidente en aquellas áreas que son más sensibles para la política exterior o también para la política interna, que él tenga la posibilidad de nombrar gente que es más cercana políticamente al proyecto de Gobierno, pero siempre buscando personas con todas las capacidades del cargo y respetando la carrera diplomática”.

Respecto a los eventuales nombramientos, Urrejola sostuvo que “los embajadores que están apareciendo por la prensa no son tales hasta que los países destinatarios den el acuerdo. Por lo tanto, yo no me voy a pronunciar de distintos nombres que hay en la prensa”.