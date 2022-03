Bárbara Figueroa, ex presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y dirigenta del Partido Comunista, sería la elegida por el presiente Gabriel Boric para representar la embajada de Chile en Argentina.

El jefe de Estado ya habría enviado la solicitud al país vecino, quienes deberán ratificar o descartar su nominación. Sin embargo, este nombramiento generó diversas críticas, especialmente de parte de dirigentes de derecha, quienes acusan al Ejecutivo de “cuoteo”.

En ese contexto, la diputada Karol Cariola (PC) defendió la posible asunción de Figueroa como embajadora. “El presidente Gabriel Boric tiene todo el derecho de poder definir a sus equipos de gobierno nacionales y también en el extranjero. Nosotros le dimos la potestad de eso“, dijo.

“Creo que Bárbara Figueroa es una dirigenta social y política que tiene todas las condiciones para poder jugar cualquier rol en este país y me parece muy lamentable la misoginia que se da a propósito de cuestionamientos al rol que una mujer dirigenta social y política tiene”, agregó.

La parlamentaria recalcó que la ex presidenta de la CUT “tiene todas las capacidades”: “Yo espero que eso sea valorado y considerado también ante el rol que ella pueda jugar en nuestro país (…) no comparto el cuestionamiento que se ha hecho, creo que no corresponde”.

“Acá la definición tiene que ser por las capacidades que tienen las personas y yo creo que Bárbara, sin lugar a duda, es una dirigenta social y política con muchas capacidades y con una historia recorrida siendo la primera mujer presidenta de la CUT”, zanjó.