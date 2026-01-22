Gobernador de La Araucanía acusa “intereses económicos” detrás de incendios forestales en el sur: “No todos son pirómanos”

El gobernador hizo un llamado a las autoridades a investigar con profundidad el origen de los incendios forestales.

El gobernador de La Araucanía, René Saffirio, aseguró este miércoles que no todos los incendios forestales que afectan al sur del país son causados por pirómanos.

Luego de que el presidente Gabriel Boric informara que en La Araucanía se detuvo a 70 personas por su presunta participación en incendios, la autoridad regional analizó el origen de los siniestros que afectan su región, así como las del Biobío, Ñuble y O’Higgins.

“No todos son pirómanos, hay intereses económicos de distinta naturaleza que generan estas situaciones extremas aun a costa de la vida de muchas personas”, señaló en una entrevista con T13.

Saffirio comentó que el Ministerio Público tiene una responsabilidad clave para investigar el origen de los incendios forestales. “No basta con decir que son incendios intencionales en más de un 80% o 90% de casos. Hay que investigar por qué se produce esa intencionalidad”, explicó.

El gobernador recordó además una investigación realizada en años anteriores, que, según indicó, no logró encontrar a ningún culpable: “Es muy probable que esa investigación quedó en nada precisamente porque se detectó que cierta industria minera tenía interés en los territorios quemados”.

Finalmente, Saffirio resaltó que lo más urgente ahora es iniciar procesos de investigación para determinar “con exactitud cuál es el origen” de los focos en las zonas afectadas.

En esa línea, reiteró que “no son todos, a mi juicio, necesariamente pirómanos o con alguna desviación psicológica que los hace provocar un incendio”.