El ex jefe del Estado Mayor Conjunto, general Guillermo Paiva, explicó cómo se dio su salida del cargo tras la filtración de más de 400 mil correos electrónicos de distintas ramas de las Fuerzas Armadas que contenían información confidencial en materias de seguridad de Estado.

En conversación con La Segunda, el uniformado aseguró que su salida “fue producto de su responsabilidad al mando”. “Me llamaron de la Comandancia en Jefe estando con licencia, con parte de mis intestinos fuera de mi cuerpo, concurrí y por iniciativa mía presenté la renuncia”, detalló.

Al ser consultado sobre si se tomaron precauciones para evitar que se produjera el hackeo, aseguró que “sí, se tomaron medidas, se buscó financiamiento y se obtuvo para aplicar dichas medidas de resguardo”.

Respecto a la filtración propiamente tal, advirtió no tener mayores antecedentes por falta de expertise técnica pero indicó que “se produjo una falla en los sistemas de seguridad que permitieron el acceso de los hackers”.

En ese contexto, descartó referirse a sus impresiones de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y afirmó siempre haber contado con el apoyo de sus subalternos: “para mí con eso es suficiente”.

“Me voy completamente tranquilo, me voy con la frente muy en alto y me voy con el cariño de la gente que supo en algún momento valorar mi trabajo, y que hasta el día de hoy me escribe y me llama dando muestras de afecto y de apoyo”, puntualizó Paiva.