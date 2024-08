Boric reitera su postura sobre Venezuela: “No reconocemos el triunfo de Maduro y no validaremos ningún resultado”

El Presidente Gabriel Boric ha reafirmado su rechazo a los resultados de los comicios en Venezuela y ha exigido el respeto a los derechos humanos y el cese de la violencia en el país.

Después de los comicios del 28 de julio en Venezuela, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como ganador, la tensión ha alcanzado niveles históricos. Desde Chile, el Presidente Gabriel Boric ha reiterado su postura respecto a los resultados ofrecidos por el CNE.

Boric ha insistido en no validar los resultados y ha solicitado una revisión y posible rectificación por parte de organismos internacionales.

A través de su cuenta de X, el mandatario nacional recibió al embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, con quien conversó acerca de la situación en el país centroamericano posterior a la expulsión “injustificada” del régimen de Maduro.

“Mantenemos nuestra posición: No reconocemos el proclamado triunfo de Maduro y no validaremos ningún resultado que no esté verificado por organismos internacionales independientes“, criticó Gabriel Boric en su cuenta de X.

Asimismo, el mandatario hizo un llamado a “respetar íntegramente los derechos humanos de los manifestantes en Venezuela y terminar con las detenciones arbitrarias y la violencia“.