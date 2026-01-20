País gabinete

Gabinete de Kast registra récord histórico de independientes en el gabinete

Por CNN Chile

20.01.2026 / 21:56

Con dicha cifra, Kast superó con creces al primer gobierno de Sebastián Piñera cuando el gabinete fue presentado con 9 independientes. 

Este martes, José Antonio Kast presentó a su equipo ministerial que llegará con él a La Moneda el próximo 11 de marzo.

Un gabinete que estará marcado por un hecho sin precedentes: un récord histórico de independientes, con 16 ministros sin partido político, es decir 2/3 de su integración no es militante de ningún partido.

Un hecho que demuestra la diversidad de integrantes, pero también la dificultad de conseguir nombres ligados a partidos políticos.

De hecho, es más, con este primer gabinete, Kast superó a los independientes que llegaron al gobierno con los últimos tres nuevos presidentes.

