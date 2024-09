Fiscalía Oriente responde a acusaciones por celular de Luis Hermosilla: “Se están eligiendo los chats constitutivos de delito”

La vocera de la fiscalía, Pamela Valdés, aclaró que la fiscal Parra envió su currículum a Luis Hermosilla junto a "otros abogados" y que la acción "no comprometió en ningún caso algún tipo de favor, ayuda o prestación".

Siguen las repercusiones luego que se revelaran conversaciones entre fiscales del Ministerio Público y el abogado Luis Hermosilla, formalizado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos y quien actualmente cumple prisión preventiva en Capitán Yáber.

En los últimos días se revelaron chats de parte del fiscal nacional, Ángel Valencia, y de parte de la fiscal Lorena Parra, quien juega un rol clave en el caso Audios como jefa de la Fiscalía Oriente, la cual está a cargo de la investigación. Parra incluso envió su currículum a Hermosilla en 2021 mientras postulaba para la jefatura de la repartición.

Fue justamente esta repartición la que respondió a los cuestionamientos realizados, principalmente, por la defensa de Hermosilla. En conversación con Emol, la vocera de la Fiscalía Oriente, Pamela Valdés, fue consultada sobre el envío del documento por parte de la fiscal Parra a Hermosilla.

Los chats entre la fiscal Parra y Hermosilla

Sobre este punto, aseguró que “el currículum no solo se le mandó al señor Hermosilla sino que también lo pidieron otros abogados para hablar bien de la fiscal regional, pero esto no comprometió en ningún caso algún tipo de favor, ayuda o prestación“.

Además, aseguró que “lo que se le pidió fue una recomendación y hacer entrega del currículum. Ahora, en ese tiempo era un período de pandemia. Usualmente, lo que hacen los candidatos es que van a la Corte, se pasean y entregan su currículum, eso es un poco lo que se ve”.

“En este caso no se podía hacer eso, porque estábamos en pandemia, estábamos funcionando por Zoom y, efectivamente, lo que se hizo fue enviar el currículum a través de correos electrónicos o WhatsApp a los ministros. Y, obviamente, conseguirse los teléfonos, no es llegar y mandar el currículum a alguien que no se conoce, (porque) al final el efecto podía ser el contrario”, detalló.

La apertura total del celular de Hermosilla

Sumado a lo anterior, la defensa del imputado, representada por su hermano, Juan Pablo Hermosilla, también realizó un emplazamiento público a que se abriera totalmente el celular de Luis Hermosilla.

“Abranlo entero. Y veamos qué fiscales le pedían favores a Luis Hermosilla, veamos qué ministros le pedían favores a Luis Hermosilla (…) Y no vayan escogiendo -como se dice en inglés cherry picking– las cosas que a él lo disminuyen”, sentenció el defensor luego que se decretara prisión preventiva contra su cliente.

Respecto a esta situación, Valdés aseguró que “el señor Juan Pablo Hermosilla señaló en los medios de comunicación que esto era cherry picking, como que nosotros estábamos eligiendo chats de WhatsApp. La verdad es que nosotros no estábamos eligiendo de forma caprichosa, lo que pasa es que nosotros estamos fundando la imputación de un delito“.

“En este caso nos autorizó el tribunal para la revisión del celular de Hermosilla, es buscar casos de corrupción de funcionarios públicos que hayan recibido dinero u otros favores a cambio de hacer algo o de no hacer algo, ese es el enfoque”, añadió.

Finalmente, destacó que “la decisión es porque acá se están eligiendo los WhatsApp que son constitutivos de delito y que siguen una línea de investigación”.