Fintual triunfa en el Festival de Fútbol Cine: Su comercial “Walkover” se lleva el primer lugar

El miércoles 22 de febrero Fintual recibió el premio al primer lugar de la categoría general del Festival de Fútbol Cine, por el comercial “Walkover”. Esta creación fue parte de la campaña “De la banca a Fintual”, donde la AGF desafiaba a su competencia, las AGFs de la banca tradicional, a un partido de fútbol en el Estadio Nacional.

La trama del comercial es sobre cómo Carlos Caszely entrena a este equipo para el desafío. “Es una clásica campaña publicitaria del género David vs Goliat”, dice Florencia Edwards una de las guionistas que fue a recibir el premio. “Hoy Fintual AGF está cuarto lugar en número de partícipes pero queremos competir con los primeros y de eso es el comercial. De jugar en la misma cancha con los bancos”.

El jurado estaba compuesto por Katherina Harder (Presidenta), Andrés Wood, Grace Lazcano, Cristián Arcos, Matías Carvajal, Rodrigo Bastidas y Felipe Cárcamo.

Durante la premiación Cristián Arcos, Premio Nacional de Periodismo Deportivo del 2024, y Marco Antonio de la Parra, Premio a las Artes Escénicas Nacionales Presidente de la República 2025, tuvieron un conversatorio sobre la identidad futbolística chilena y el papel que ha tenido en el cine.

En la categoría de Redes Sociales ganó la animación “Rebeldes del 25” un cortometraje dirigido por Enzo Piero Caszely sobre la fundación de Colo Colo, que también contó con la participación de Carlos Caszely.