Fin a la pugna senatorial en Atacama: Cicardini encabeza el doblaje oficialista con amplia victoria sobre Provoste

Daniella Cicardini obtuvo más del 36% de los votos y encabezó el doblaje del pacto Unidad por Chile, desplazando a Yasna Provoste al segundo lugar tras una de las contiendas más tensas del último ciclo político en la región.

La disputa entre la diputada Daniella Cicardini (PS) y la senadora Yasna Provoste (DC) llegó a su desenlace en las urnas. Con el 98,6% de las mesas escrutadas, la parlamentaria socialista alcanzó un 36,14% de los votos y se convirtió en la primera mayoría en Atacama, mientras que Provoste aseguró su reelección con un 16,78%.

El resultado configuró un doblaje para el pacto Unidad por Chile en la región. Aunque el sistema binominal ya no rige, la expresión se utiliza para describir cuando una misma coalición obtiene los dos escaños en disputa.

En este caso, tanto Cicardini como Provoste superaron con amplitud a las candidatas de otros sectores, lo que permitió que el oficialismo retuviera la representación completa de la región en la Cámara Alta.

La elección cerró así un episodio marcado por fuertes tensiones en el oficialismo. Durante la última semana, ambas candidatas escalaron su enfrentamiento con acusaciones cruzadas sobre presunta corrupción, intervención electoral y vínculos con redes de poder.

El conflicto surgió tras las imputaciones de Provoste contra el Municipio de Copiapó —liderado por Maglio Cicardini, padre de la parlamentaria socialista— y la réplica de la diputada, que cuestionó supuestas conexiones de la senadora con figuras investigadas en el caso Audios.

En paralelo, la irrupción de la diputada republicana Sofía Cid, con un 11,97%, complicó el panorama de la derecha en la región y afectó la reelección del senador Rafael Prohens (RN), quien obtuvo apenas un 3,38%. La división del sector se convirtió en un factor clave que permitió el triunfo holgado del oficialismo.

El resultado reordenó el equilibrio interno del bloque oficialista. Cicardini emergió como la figura con mayor respaldo regional, mientras que Provoste iniciará un nuevo periodo con un peso político distinto al que ostentaba antes de la elección.